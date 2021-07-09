01獨家｜強姦案疑犯恒大高層身份曝光　曾出席高官違限聚令飯局

撰文： 梁祖饒 李穎霖 勞顯亮 陳晶琦 最後更新日期： 2021-07-09 19:43

保安局副局長區志光、入境處處長區家宏、海關關長鄧以海，捲入3月神秘飯局，違反限聚令被罰款。一名出席飯局的女子報稱，被同場的內地民企高層強姦。 《香港01》發現，該名高層為恒大香港一名陳姓高層。消息指，警方在3月4日到灣仔恒大中心拘捕陳，他被控「強姦」，之後控罪改為「企圖強姦」，現已提堂。

保安局副局長區志光、入境處處長區家宏、海關關長鄧以海，3月2日在灣仔私人會所「隨緣薈」出席飯局，違反限聚令，被票控和罰款5,000元。

據了解，同場飯局共有9人，除了三位高官，還有恒大高層。其中一名參與飯局的女子，3月3日報警，指控該名高層強姦。警方調查強姦案期間，查悉涉事男女在返回女方住所前，曾一同出席灣仔私人會所一場飯局，警方發現參與飯局者違反限聚令，共發出9張告票。

《香港01》綜合多方消息，三名高官出席違反限聚令的飯局，同場的恒大香港區陳姓高層，涉強姦被捕。

飯局後兩日被捕 表現慌張

《香港01》綜合多方消息確認，該名恒大高層姓陳，曾擔任恒大關聯公司的董事。警方在3月4日早上，到灣仔的恒大中心拘捕陳。有目擊者稱，陳當時表現慌張，「面都青晒」。

控罪由「強姦」改為「企圖強姦」

陳被控強姦，5月提堂，之後改控「企圖強姦」，將會再訊。強姦罪的最高刑罰是終身監禁。

▼灣仔恒大中心▼

被捕後仍有上班 曾任恒大關聯公司董事

據了解，陳操普通話，3月被捕後，有出現過在公司，最近6月有到過公司。他以往負責香港樓盤及對外關係，亦曾擔任恒大關聯公司的董事。他近年多負責內地樓盤項目，因此並非常常出現在香港公司。

這名陳姓高層，擁有獨立屋豪宅和其他私樓，市值過億。記者今日（9日）致電其辦公室電話，無法接通。

《香港01》就事件向恒大查詢，正待回應。

▼飯局秘密會所▼

保安局強調高官不涉刑事案

保安局發言人今日（9日）表示，警方是調查一宗刑事案件期間，發現有人違反限聚令。由於該宗刑事案件已進入司法程序，細節不會透露，強調三名官員不涉及上述的刑事案件。

記者曾到涉事的「隨緣匯」視察，因時間尚早加上會員制度，會所大門密閉，私隱度極高。（黃偉民攝）

保安局副局長區志光、入境事務處處長區嘉宏、海關關長鄧以海，就出席晚宴違反限聚令作進一步澄清，稱出席晚宴的特區政府官員只有三人，是接受邀請出席，宴請人士表示晚宴地點是私人地方，因此誤以為地點不受限聚令所規管；晚宴菜式是一般火鍋食材；三人工作需要經常與社會各界聯繫，當日晚宴是普通社交聚會；三名官員承認有疏忽及敏感度不足，就事件表示歉意，日後出席活動會加倍謹慎。

《香港01》早前調查發現，飯局地點宣傳為「秘密頂級會所」，飯局每位3880元。

「隨緣匯」大門外除食環處告示外，亦有一張平面圖顯示會所內至少設有兩房，每間房各設一張圓枱，格局與官方應用程式相若。（黃偉民攝）