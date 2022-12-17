有片｜梅窩越野單車練習場今啟用　搶先睇車手「跳躍急轉彎」

香港終於有越野單車練習場！梅窩越野單車練習場在今日(17日)正式開放，場內設有不同特色設施，例如泥地起伏跳台，土坡場，碎石步道等，供各位踩越野單車好手挑戰之餘，亦歡迎初學的市民到場嘗試「踩單車」山路馳騁。可持續大嶼辦公室總工程師何國輝指，練習場造價大概4,000多萬元，強調沒有超支。他指整個練習場的設計都令可持續大嶼發展的慨念加深。



從梅窩新界南約區中學舊校舍後面前往

梅窩越野單車練習場位於梅窩荔枝園村附近，鄰近梅窩濾水廠。練習場佔地約4.5公頃，是香港首個越野單車練習場。

踏越野單車人士可乘搭渡輪、巴士或其他交通工具前往梅窩，在梅窩走到前新界南約區中學舊校舍後面，近梅窩污水處理廠附近，前往梅窩越野單車徑東面入口。另外亦可選擇在嶼南道轉入通往禮智園墳場的車路，再經緊急車輛通道到達練習場。

設有兒童適用土坡場

練習場設有不同技術特點設施，包括獨木橋、碎石坡道、石池、跳台、木頭徑道，以及供分別成人和小朋友使用的兩個土坡場等。每個技術特點都根據國際越野單車協會採用的路徑難度分級系統，決定其難度分級，車手可以在練習場嘗盡跳躍感覺。

場內設施難度主要是初學級至中級

國際越野單車協會路徑專家林暉明表示，難度分級系統分有5級，依次是白級(入門級)、綠級(初學級)、藍級(中級)、黑鑽級(高級)及雙黑鑽級(最高難度)。場內的設施主要是綠級和藍級為主；不過都設有白級設施供初學者嘗試，同時亦有供小朋友的設施。

任何年齡層的公眾，只要想試越野單車都可以嚟。 國際越野單車協會路徑專家林暉明

林暉明說，場地並無限制必須最專業車手才可使用，「任何年齡層的公眾，只要想試越野單車都可以嚟，希望呢度成為單車手嘅旅遊景點。」不過他提醒所有來到的車手要佩戴安全裝備，「一定要配戴單車頭盔，如能配戴護膝和護肘就更好。」

加大可持續大嶼發展慨念 造價逾4000萬

可持續大嶼辦事處總工程師何國輝表示，整個練習場的設計都令可持續大嶼發展的慨念加大，在建造設施方面盡量避免斬樹，「我地比較多就地取材，用返原本係度嘅碎石同木，做返木凳同單車架。」被問到練習場的造價，他指與向立法會申請的撥款相若，「大概四千幾萬」，他強調工程沒有超支。

他補充，練習場內有公廁及急救室。漁護署會在每個周末及周日有駐場義工「rangers」協助市民。

林暉明(左)及何國輝(右)希望練習場成為單車手的旅遊勝地。(夏家朗攝)

練習場是南大嶼山越野單車徑網絡改善及擴展工程的第二階段項目。第一階段是改善原有於貝澳至狗嶺涌及芝麻灣的越野單車徑，已於2017年10月完成。而包括練習場的第二階段，還有擴展芝麻灣半島的越野單車徑。令整個南大嶼越野單車徑長度達44.5公里。

而工程的第三階段會連接練習場的單車徑，以及芝麻灣的單車徑。林暉明表示期待第三階段的完工，令南大嶼的越野單車徑連接起來「到時可以環迴咁踩芝麻灣半島到練習場。」