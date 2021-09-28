南大嶼生態受破壞貝澳重災　環團憂盧文氏樹蛙、中國鱟棲地受威脅

世界自然基金會香港分會（WWF）去年進行本港首個南大嶼山流域的分析研究，發現當地生境未得到適當保護，其中貝澳有約37%未被發展的保育用途地帶，面臨生態破壞，與不當發展造成生境損失的風險，威脅稀有生物如盧文氏樹蛙及中國鱟的居住環境。WWF敦促政府修訂不合時宜的法例，並採取全面保育政策，保護南大嶼山生境。



世界自然基金會香港分會（WWF）於去年六月至今年九月進行名為《流域研究-保育香港南大嶼山自然財富》的綜合研究，基於2017年《可持續大嶼藍圖》中「北發展、南保育」的前提下，審視南大嶼由十塱至水口流域內的重要生境。

影響盧文氏樹蛙等珍貴生物

結果發現當地生境未得到適當保護，當中以貝澳情況最為嚴重，郊野公園外約有37%未被發展的保育用途地帶，正面臨生態破壞和不適當發展，造成生境損失的風險。WWF指出，南大嶼山有不少重要生境，包括次生林、淡水沼澤及紅樹林等，更是不少具保育價值生物如盧文氏樹蛙、中華白海豚及中國鱟的棲息地。

+ 2

法例不合時宜成漏洞

研究又提到，現行法例如《城市規劃條例》未能規管郊野公園外土地，《廢物處置條例》亦未能阻止土地使用者，於私人土地傾倒建築廢料。保育地帶即使有不當發展，規劃署仍無權執法，以致過去十年有近6%沼澤地被填平。除沼澤生態遭破壞外，泥土沖入水流，影響溪流及近岸水域生態。

陳頌嗚表示，南大嶼山海岸即使被劃為「海岸保護區」或「綠化地帶」，多年仍不斷受傾倒泥頭及建築廢料影響。（馬煒傑攝）

「海岸保護區」、「綠化地帶」同受破壞

WWF高級政策保育主任陳頌鳴表示，南大嶼海岸即使有土地已獲劃為「海岸保護區」或「綠化地帶」，但多年來不斷受傾倒泥頭及建築廢料影響，不少重要生境被改變成擺放貨櫃、停車場，以至露營車泊車用途。

WWF建議港府盡早修訂《城市規劃條例》及《廢物處置條例》，當發現破壞生態行為，可採取有效執法行動。環團認為，應要求私人土地上移除樹木或土地平整前，需事先申請；當局亦應對自然生境作出保護，包括保育紅樹林、將分流河水回流河道，並以生態友善方式治理河道。