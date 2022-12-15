聖誕節｜情侶料花千金送禮　女士最愛禮物曝光　送偶像產品要小心

又到聖誕，情侶們又要為給最愛的禮物費心思。一項調查發現，香港女士最想收到的聖誕禮物是珠寶首飾，其次是電子產品。雖然Mirror熱仍不可擋，但「前夫」們如想以偶像產品作禮要小心，因該調查顯示，女士們最不想收到的聖誕禮物正是偶像周邊產品，佔35%。



男士方面，32%男士最想收到電子產品，19%則稱最想收手錶，但請勿送花。調查又顯示，逾4成男女聖誕料花$1001至$3000 ，約6成男女料消費較去年增加，有28%男士稱料較去年增加20%，有33%女士表示較去年增加10%，主因是疫情阻外遊，「錢留香港使」。



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交友約會公司HK Romance Dating Limited 11月中至12月初透過電話及網上問卷方式訪問了533名港男港女，以了解香港情侶今年聖誕消費意欲及模式。

選擇到餐廳吃聖誕大餐情侶較去年調查升

問到如何與心儀對象過聖誕，36%男士及19%女士表示會到餐廳吃聖誕大餐，較去年調查上升12個百分點及7個百分點，選擇外遊均不足兩成，男士為15%，女士則為19%，而去年同一調查未有此問題。

逾4成男女料今個聖誕花$1001至$3000

調查顯示，逾4成男女料今個聖誕花1001元至3000元， 有63%男士及57%女士預期消費較上年增加，兩成八男士稱較去年增加20%，三成三女士表示較去年增加10%。消費增加主因是疫情阻外遊，「錢留香港使」，其次是政府發放消費券刺激消費。

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29%女士沒計劃向心儀對象送聖誕禮物

聖誕禮物方面，23%男士計劃於聖誕節向心儀對象送上珠寶首飾，送電子產品則有16%；女士方面，31%選擇電子產品，而29%沒有計劃送禮物。

32%男士最想收到電子產品 女士最愛珠寶首飾

購買聖誕禮物方面，有34%男士及31%女士指會花1001元至2000元，花501元至1000元的男女則各佔29%。至於最想收到的聖誕禮物，32%男士最想收到電子產品，19%則稱最想收手錶。女士最想要珠寶首飾，17%想收電子產品。

男士不想收花 NFT產品居次

至於香港女士最想收到的聖誕禮物是珠寶首飾，其次是電子產品，而調查顯示，女士們最不想收到的聖誕禮物是偶像周邊產品，佔35%，而男士最不想收花佔26%，其次是NFT產品，佔23%。