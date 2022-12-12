海洋公園設聖誕景點　有3米高真雪滑梯及可砌雪人　入場付40元

海洋公園今日（12日）公布即日至明年1月2日期間設有「聖誕全城HOHOHO」，打造芬蘭聖誕小鎮、冬雪世界及歐陸聖誕市集等景點。其中冬雪世界為真雪場景，訪客可在其中堆砌雪人、玩3米高真雪滑梯，全日優惠套票或「無限FUN入場證」持有人可另加40元入場，按次收費；歐陸聖誕市集入場門票成人兒童一律20元，若持全日優惠套票或「無限FUN入場證」則不需額外收費。



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598元可在明年4月前無限次入場

本次活動中，「無限FUN入場證」包含除「冬雪世界」外所有景點，成人598元、學生508元、小童419元，可在明年3月31日或之前無限次入場。全日優惠套票亦包含除「冬雪世界」外所有景點，成人360元、小童216元、樂悠卡持有人需付100元，僅限當日使用。

冬雪世界體驗刺激3米高真雪滑梯

海洋公園在室內運用真雪打造「冬雪世界」，入場者需套上冰爪防滑，可在雪中砌雪人、玩雪。訪客還可體驗3米高的真雪滑梯，乘坐大水泡在真雪滑梯體驗刺激。

「冬雪世界」按次收費，全日優惠套票或「無限FUN入場證」持有人可額外加40元入場，每張門票只可使用一次，每節30分鐘。

歐陸聖誕市集搜羅逾35個品牌

活動期間，海洋公園海濱樂園廣場還設有歐陸聖誕市集，輪流販賣逾35個具歐洲特色的品牌，包括手工織物及裝飾品、家居裝飾擺設、貴族松聖誕樹及聖誕禮盒、手工肥皂及手工液噴霧等。

單獨下午2時後入場「歐陸聖誕市集」的門票只需20元，並可加60元參觀海洋奇觀景點；若持有全日優惠套票或「無限FUN入場證」，則無需額外付費入場市集。

好「芬」聖誕小鎮四個主要打卡位

活動期間，海洋公園打造芬蘭聖誕小鎮，其中四個主要打卡位，分別是遊寄聖誕、夢幻糖果屋、聖誕薑餅工房與聖誕老人禮物基地。

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海洋公園聖誕全城HOHOHO



日期：2022年12月11日至2023年1月2日



公園關閉日：12月13-14日，其他日子正常開放

