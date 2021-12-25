聖誕｜ 蘭桂坊正日人流較平安夜少　商戶：節日整體生意額增三成

本港疫情放緩，部分防疫措施亦已放鬆，今年聖誕節氣氛遠較去年濃厚，昨日（24日）平安夜中環蘭桂坊迫滿到酒吧慶節的市民。酒吧業協會今（25日）表示，聖誕節酒吧生意額已回復至疫前水平，各區酒吧訂座爆滿，人均消費亦有增長，生意額較去年急增90%，形容今年聖誕「旺丁又旺財」。



不過，《香港01》記者今晚9時左右再到蘭桂坊一帶視察，人流明顯較昨日少，德己立街兩旁的食肆及酒吧入座率有大概八成坐滿，而蘭桂坊數條主要街道，比起節日以往水洩不通的狀況，人潮則相對較少。



▼12.24平安夜蘭桂坊慶祝人潮▼



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酒吧業協會的最新統計數據顯示，聖誕節酒吧業生意額已回復至疫前水平，酒吧人流明顯大增，各區酒吧訂座亦已爆滿，估計今年聖誕節生意額較上年急增約90%，遠較去年被勒令停業的時期好。協會又發現，酒吧旺丁外亦旺財，人消費額明顯有所增長，消費額由300元增去1,000元。

主席錢雋永表示，疫情下港人無法出遊，加上去年酒吧停業，令不少港人趁疫情受控下外出應節、感受聖誕氣氛，連帶令酒吧市道暢旺，節日氣氛濃厚亦令消費者更願意消費，形容酒吧業生意「旺丁又旺財」。

隨著疫情放緩，昨日平安夜蘭桂坊一帶人頭湧湧，警方實施人流管制。《香港01》記者今（聖誕節）於晚上9時左右再到蘭桂坊一帶視察，人流明顯較昨日少。德己立街兩旁的食肆及酒吧入座率有大概八成坐滿，而蘭桂坊數條主要街道，比起節日以往水洩不通的狀況，人潮相對較少。

在蘭桂坊售賣手工啤及以大麻二酚（CBD）為主題的咖啡店負責人李小姐指，今日聖誕節正日比起昨日（平安夜）人流明顯較少，「琴日起碼都會見到啲警察有封路，但今日咩都冇…都可能宜家時間都仲早。」不過她補充，整體聖誕節期間的生意額比平日多了三成，認為近日疫情放緩，市民出外上街消費意欲增加。

市民莊先生與一眾朋友來到稱「啱啱嚟，但望落條街（德己立街）都少人，只係好似比平時多啲啲。」他續，自己平日有間中來蘭桂坊，所以整體人流與平日分別不大。

▼12.25聖誕節市民外出慶祝▼



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▼12.24平安夜海港城外人潮▼



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▼平安夜12.24西九文化區旅發局聖誕樹人潮▼

