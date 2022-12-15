起底刑事化後首案判刑　客務助理把前女友資料放上網　判囚8個月

27歲男子與女友短暫交往後分手後，在4個不同社交媒體平台上，披露前女友的姓名、相片、住址、及電話等個人資料，又冒認事主在社交平台留言稱：歡迎人士上門找她做朋友，結果有不少陌生人聯絡其前女友，並造成滋擾。男子早前承認7項在未獲同意下披露個人資料罪，今（15日）在沙田法院被判囚8個月。



被告何牧華(27歲，客戶服務資深助理)，承認7項在未獲同意下披露個人資料罪，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條，指他於2021年10月19日至26日，在4個社交媒體平台上，披露其前女友的個人資料，包括姓名、相片、住址、私人及辦公室電話號碼、公司名稱及職業，並在當中3個平台冒認事主開設帳戶，並在相關訊息稱事主歡迎其他人到她住址。

起底罪最高罰款100萬及監禁5年

私隱專員鍾麗玲歡迎法庭裁決，並稱：市民應循合法途徑處理糾紛，將他人『起底』，無助解決任何問題，相反只會使衝突升級。再者，『起底』屬嚴重罪行，違例者一經定罪，可被處即時監禁，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。

案件編號：STCC1989/2022