消費券｜OK領八達通尾期送$15券　玩盡海洋公園水上樂園僅花$528

【消費券第二期/消費券查詢/合資格消費/PayMe /BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】第二階段八達通消費券尾期1,000元，合資格消費滿4,000元的用戶，最快周五（16日）可獲派發。若用戶在OK便利店拍卡領取，更可領取15元現金券，以購買指定飲品食品。



此外，適逢聖誕節及新年旅遊及購物旺季，《香港01》整理優惠後，發現用戶最平只需花528元，便可暢玩海洋公園兼水上樂園。至於八達通App內亦提供多款優惠，例如萬寧優惠即將在月底到期，只需消費滿指定價格便獲折扣，包括滿288元減28元、388元減50元；亦有星巴克30元現金禮券買10張送3張等。



OK便利店送15元指定產品現金券

OK便利店再次推出消費券優惠，由12月16日至12月22日，用戶在其分店領取八達通尾期消費券，可獲15元優惠券，包括多種飲品及食品︰

優惠券一︰包裝飲品或酒精類產品現金券5元；

優惠券二︰雪糕、鮮奶、鮮豆漿、乳酪類產品現金券5元；

優惠券三︰零食類產品現金券5元。



海洋公園套票售$360 再送$30現金券

由即日起至今年12月31日，可特價購買海洋公園「全日優惠套票」，成人門票售360元、小童門票售216元，更送30元購物電子現金券。原價成人門票則為498元、小童249元，即分別便宜138元及30元，減幅達27.8%。目前海洋公園網站僅不接受Tap&Go及Payme付款，即大部份消費券包括八達通亦可使用。

水上樂園門票最低售$168

由即日起至2023年2月3日，亦可購買水上樂園「全天候盡㷫玩」優惠門票，非公眾假期的周一至周五，成人門票僅售168元、小童門票售116元。至於周六日及假期，亦僅分別售198元及138元。門票期限至2023年2月3日，付款方式與海洋公園網站相同，即可使用八達通消費券。

萬寧優惠即將月底到期 買$388減$50

用戶亦可在八達通App內發掘不同的優惠。例如萬寧早前推出的優惠，即將在12月31日到期。若用戶以八達通消費滿288元，可即減28元；滿388元減50元；滿688元減100元；在網店消費滿800元，亦可減100元。

除了萬寧外，八達通App內亦提供多項優惠，包括星巴克30元現金禮券買10張送3張；K-SWISS正價貨品買滿500元減200元、譚仔雲南米線消費滿30元減5元等。

迪士尼樂園$759入園兩次 惟不接受八達通付款

須注意，雖然香港迪士尼由即日起至2023年1月15日，「雙重暢玩」門票優惠只須以759元，便可任選兩日入園，平均每次僅須379.5元，門票期限為2023年1月30日。

換言之，現在購買門票可玩齊聖誕新年。不過香港迪士尼網站目前不接受八達通付款，僅接受AlipayHK、WeChat Pay HK及信用卡付款。

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