消費券｜八達通首期尾數周三拎　第二期月尾首截數【附查數教學】

【消費券第二期/消費券查詢/合資格消費/PayMe /BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】在今年4月首階段以八達通領取消費券的市民，如未領取尾數1,000元，可在周三（16日）領取。若作未能領取，即合資格消費額未滿4,000元，由於已過計算日期限，該尾數將送返政府。



至於今年8月7日派發的新一階段八達通消費券，計算合資格消費額的截數日，最早為本月30日，即市民仍有半個月合資格消費滿4,000元，便可最快在12月16日領取尾數1,000元。



尾數1000元最後領取日為12.31

在4月經八達通領取消費券，首階段尾數1,000元最早6月16日可領取，惟當時有逾200萬名用戶因合資格消費金額未達4,000元，因此未能如期領取，需等待之後每月16日起的新一次拍卡領取日子。

至今仍未領取的市民須注意，其計算合資格消費額最後期限為上月31日，若當日仍未達4,000元，則不能在11月16日或之後領取，該1,000元消費券勢必「送返」政府。

至於上月31日前合資格消費滿4,000元，亦須注意，該1,000元最後領取日為12月31日 ，即當日前仍不領取，同樣將「送返」政府。

▼第二期$5000消費券Q&A▼



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查詢「合資格消費」4大方法

1. 八達通消費券查詢網站（點擊即查合資格消費額）

2. 使用八達通App直接拍卡查詢（Android手機需具備NFC功能、iPhone 7及iOS 13以上型號 iPhone）

3. 港鐵站及商場內的「八達通服務站」

4. 八達通電話熱線2969 5588

▼八達通「不合資格消費」查詢▼



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第二階段合資格消費額最早截數日11.30 最快12.16領$1000

至於8月7日及10月1日發放的第二階段消費券，八達通用戶要留意，直至今日仍不能拍卡收到尾數。原因是本階段合資格消費額4,000元，截數日為11月30日，因此最早要等到12月16日，才可領取尾數1,000元。至於最後計算合資格消費額為明年3月31日，最遲9月30日領取尾數，否則該1,000元消費券將「送返」政府。

「不合資格消費」包括9個類別︰政府收費、公用事業收費、公共機構收費、教育開支、購買金融產品或服務、捐款、直接向非本地商戶購物、P2P付款和兌換現金。若有任何查詢，亦可致電八達通的熱線2969 5588。