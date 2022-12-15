消費券｜八達通第二階段尾期$1000最快周五領取　4招查是否合資格

【消費券第二期/消費券查詢/合資格消費/PayMe /BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】今年8月7日派發的新一階段八達通消費券，尚有1,000元未派發。市民在上月30日合資格消費滿4,000元，最快可在明日（16日）凌晨零時領取尾數1,000元，若資格不符合的市民毋須擔心，只要在今個月內合資格消費滿4,000元，最快亦可在2023年1月16日領取尾期。下文將介紹領取消費券及查核是否合資格的方法。



▼八達通消費券資訊▼



不合資格者最快下月16日領尾數1000元

早前4月派發的第一階段消費券已完結，最後的1,000元已截數。不過在8月7日發放的第二階段消費券接踵而至，八達通用戶須留意，只要11月30日的合資格消費額滿4,000元，12月16日便可領取尾數1,000元。

合資格消費額未滿的市民，毋須擔心1,000元消失。由於下個截數日為12月31日，即市民在今個月內合資格消費滿4,000元，便可在明年1月16日領取尾期。

▼第二期$5000消費券Q&A▼



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八達通最後截數日為2023年3月31日

但市民需注意，第二階段的合資格消費截數日，為明年3月31日，最遲9月30日領取尾數，否則該1,000元消費券將「送返」政府。

「不合資格消費」包括9個類別︰政府收費、公用事業收費、公共機構收費、教育開支、購買金融產品或服務、捐款、直接向非本地商戶購物、P2P付款和兌換現金。若有任何查詢，亦可致電八達通的熱線2969 5588。

▼八達通「不合資格消費」查詢▼



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查詢「合資格消費」4大方法

1. 八達通消費券查詢網站（點擊即查合資格消費額）

2. 使用八達通App直接拍卡查詢（Android手機需具備NFC功能、iPhone 7及iOS 13以上型號 iPhone）

3. 港鐵站及商場內的「八達通服務站」

4. 八達通電話熱線2969 5588

八達通消費券計劃網頁。（八達通提供）

領取八達通消費券4大途徑

1）設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭、公共運輸交匯處的公共交通費用補貼計劃的拍卡機（藍機）；



2）7-Eleven、OK便利店和惠康超級市場（包括Market Place、Market Place by Jasons、Jasons ichiba及3hreesixty）的所有分店；



3）八達通手機App（須具有NFC功能、iOS 13以下的手機除外）；



4）八達通服務站。

