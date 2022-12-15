警隊高層執位　公共關係部陳東、國安處江學禮　齊升高級助理處長

每逢年尾，警隊都會派發「Yes Letter」。消息指，警隊將有兩人擢升高級助理處長，分別是警察公共關係部（PR Wing）主管陳東，及國安處第三把交椅江學禮。另有3人晉升助理處長及11人升為總警司，包括港島總區刑事總部高級警司陳天柱，他曾於記者會上回應元朗「8.31事件」備受關注。



助理處長（公共關係）陳東。（廖雁雄攝）

助理處長陳東現任警察公共關係部主管，於1996年加入警隊任職督察，曾駐守多個前線及總部單位，早期曾駐守機動部隊、刑事調查隊、總區特別職務隊、分區助理指揮官、刑事情報科及保安部等。

陳東今年8月掌管公共關係部

晉升警司後，陳東曾於2014年至2016年借調到保安局工作，在高級警司期間，擔任邊界警區副指揮官及聯絡事務科主管，2018年晉升為總警司後，先後掌管毒品調查科和網絡安全及科技罪案調查科。

2020年，陳東晉升為助理警務處長及主管保安部，負責多項與保安有關的事宜，包括保護顯要人物、防範及對付恐怖活動，以及統籌保安工作，今年8月擔任公共關係部主管。

助理處長（國家安全）江學禮（左）。（《警聲》圖片）

江學禮長駐保安部 為國安處核心

助理處長（國家安全）江學禮於1996年加入警隊，服務警隊期間主要駐守保安部，亦曾駐守多個總部及前線崗位。2013年至2016年期間，曾被借調到保安局，先後擔任緊急事故支援組助理秘書長，及跨部門反恐演習策劃主任。

2015年10月，江學禮晉升為高級警司，先後在保安部擔任多個單位指揮官，專責策劃安保行動、要員保護、有關保安事務的情報行動及聯絡工作。2018年5月晉升為總警司，出任將軍澳警區指揮官，及後於2019年5月重返保安部，擔任部門副主管，並在2020年7月擢升並出任助理處長（國家安全）。

港島總區刑事總部高級警司陳天柱。 （梁鵬威攝）

陳天柱擢升總警司 回應8.31受關注

另有3名總警司升任助理處長，支援部總警司陳思達曾駐守「飛虎隊」，是前「一哥」曾偉雄的副官，其餘分別是灣仔區指揮官區永樑，及人事部總警司馮少蘭。

擢升總警司的11人，其中港島總區刑事總部高級警司陳天柱，曾於記者會上回應元朗「8.31事件」備受關注，其餘分別是警察機動部隊副校長廖珈奇、刑事總部高級警司陳金菊、港島總區刑事總部高級警司陳天柱、商業罪案調查科高級警司游健雄、借調到機場保安有限公司的郭美森、及借調到保安局的朱文龍、網絡安全及科技罪案調查科高級警司黃震宇、楊鎮波、吳國章、陳寶倫及王智榮。