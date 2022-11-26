前金融經理為改變社會入警隊：唔係每一樣嘢都可以用錢嚟衡量

警隊現時有5,000個職位空缺，正透過多個途徑招募人手。香港警察學院今（26日）舉行畢業會操，共24名督察以及69名警員畢業，加入為新力軍。



有前金融公司高級經理毅然放棄高薪厚職，投考督察，希望以自己能力改變社會而決心進入警隊，毅然坦言「唔係每一樣嘢都可以用錢嚟衡量」。亦有大學生攻讀紀律部隊課程，不理身邊朋友反對，決心投考警隊，入職後會把自己的感受告訴身邊人，改變他們的誤解。



督察陳旭瀅（左）在今屆結業會操中獲頒榮譽警棍，她加入警隊前為金融公司高級經理，更於2018年在香港大學獲頒法學碩士學位。 (鄧宇詩攝)

前金融經理投考督察 工作意義大於金錢

督察陳旭瀅在今屆結業會操中獲頒榮譽警棍，她加入警隊前為金融公司高級經理，更於2018年在香港大學獲頒法學碩士學位。現年31歲的陳旭瀅表示，在金融公司工作時亦一直留意著警察的工作，隨著警方近年在社交媒體上活躍，她接觸到更多有關警隊的資訊，「越睇就越覺得呢份工好多元化，服務嘅範疇亦都好廣泛，跟著慢慢就吸引到我加入。」

她指，希望加入警隊是因為想以自己的能力改變社會，雖然暫時在警隊職位的薪酬比之前低，「但唔係每一樣嘢都可以用錢嚟衡量，警察呢份工作嘅意義，遠遠大於金錢睇到嘅benefits (好處）。」她又指，金融工作只服務小部分的市民，但警隊的工作可以影響社會甚至世界，令她認為警察的工作很有意義。她會被派駐守東九龍，期望加入交通部，服務更多香港市民。

大學生身邊朋友對警察有誤解 無阻投考決心

警員高嘉欣現時23歲，於2021年開始在嶺南大學持續進修學院獲頒紀律部隊課程高級文憑，畢業後隨即加入警隊。她表示，在中五時與朋友參加軍事夏令營，當時接觸了現任的警務人員，透過與他們溝通，令她萌生了投考警隊的想法。

她投考的決心堅定，即使身邊有朋友反對，亦無阻她希望投考警隊的決心，「佢哋可能因為之前一啲嘅新聞而對呢個職業有誤解，或者受一啲消息嘅薰陶。但係我認為每個人都可以有自己嘅睇法，我都唔會因為佢哋唔支持我投考警隊而斷絕聯絡。」她稱，進入警隊後會把自己的感受告訴身邊的朋友，讓他們對警察一職可以有自己的見解。

警務處處長蕭澤頤表示相信未來會有更多年青人加入警隊，對前景感到樂觀。(鄧宇詩攝)

蕭澤頤：未來會有更多年輕人加入警隊

警務處處長蕭澤頤出席結業會操後表示，警隊現時仍有5,000個空缺，上個週末舉行了警察招募體驗日，高達1,714人入場，即埸收到了399份申請加入警隊，今年到11間本地大學進行招募亦收到了有389個即埸申請。除此之外，招募部的車會在各區遊走，向市民介紹警隊的工作。蕭澤頤指，相信未來會有更多年輕人加入警隊，對前景感到樂觀。