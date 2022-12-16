IKEA聖誕樹｜市民大嶼山赴荃灣搶平貨　亦有人兩度撲空：點解又無

還有不足10日就到聖誕節！IKEA宜家家居昨日（15日）將兩個分別高1.5米及2米的聖誕樹由原價約千元，劈價至50元，3小時內即被搶購一空。IKEA預告今日會在分店再返少量貨，《香港01》記者今早到荃灣IKEA視察情況。至接近11時左右，人龍逐漸延長，目測約有50至60人排隊等候。IKEA職員陸續派發30個籌予排隊的市民。



成功拿到籌、有從大嶼山前來買聖誕樹的市民表示，「我諗原本好多人唔諗住擺（聖誕樹），（今年）都會擺，因為咁平。」另有市民於11時許到達，惟籌號已派完，直指自己兩度撲空，「點解又無聖誕樹！」



至接近1時左右，有市民率先憑籌購買聖誕樹。



今日約10時許，已有兩名市民在IKEA門前排隊等買聖誕樹。排頭位、不願透露姓名的先生表示，自己本身住荃灣，並於早上9時多到場等候。他表示，得知聖誕樹「平」所以過來買，打算買完後自己搬回家。

今日約10時許，已有兩名市民在IKEA門前排隊等買聖誕樹。（黃煦緻攝）

IKEA荃灣店今早派30籌迅即派罄

至接近11時，人龍逐漸延長，目測約有50至60人排隊等候。有職員開始派籌，但僅派30個，拿到籌的市民需要於6時前憑籌取樹。排在接近隊尾位置的黃太表示，昨日放工後曾特地來過，惟到達時已經全部售罄。「尋日睇到個真身，覺得佢抵買，所以今日咁啱放假過嚟買。」她又指，「之前買聖誕樹一定貴，就算聖誕花都無咁平。」不過她坦言，應該未必能夠買到聖誕樹，「佢（職員）話得30個quota（名額）。」

職員派完30個籌號後，人潮紛紛散去。成功分別拿到27號籌及28號籌的李太及莫小姐表示，二人均從大嶼山特地前來，並在10時多排隊。他們指，一向有擺放聖誕樹的習慣，「由500幾，買到600幾、800幾千幾，今年好似加（價）加到好犀利咁，都無諗住擺。」昨日逛街行經IKEA時發現有「真」聖誕樹，欲買不果「所以今朝咪早啲嚟。」李太指，「我諗原本好多人唔諗住擺，（今年）都會擺，因為咁平。」

莫小姐指，「有（聖誕樹）嘅就會開心啲，無嘅就算啦。當出嚟行街。唔會搞到自己好hurt，過節開心㗎嘛。」（余俊亮攝）

被問及若剛才拿不到籌將作何打算？莫小姐指，「有嘅就會開心啲，無嘅就算啦。當出嚟行街。唔會搞到自己好hurt，過節開心㗎嘛。」

昨日未如願今日再失望而回

在附近經營皮革品牌工作室的細孖，昨日約下午4時已趕至欲購聖誕樹，卻未能如願購入。今日記者再遇上11時許到達、打算再接再厲的細孖。他表示，之前曾經買過聖誕樹，「有膠嘅無真嘅，試吓買棵真嘅橫掂咁平。」可惜籌號派完，細孖再次撲空。他指自己心情十分低落，直呼：「點解又無聖誕樹！」

細孖再次撲，他指自己心情十分低落，直呼：「點解又無聖誕樹！」（余俊亮攝）

店員陸續把聖誕樹上架，接近下午1時左右，有市民率先憑籌購買聖誕樹。