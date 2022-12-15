IKEA聖誕樹｜真樹劈價至$50　媽媽壓線搶得：讓小朋友有童年回憶

家中擁有一棵聖誕樹是不少小朋友聖誕節願望，IKEA宜家家居今日（15日）將兩個尺寸的真聖誕樹，由原價約1,000元一律劈價至50元，引來瘋搶，多間分店3小時內已售罄。荃灣IKEA門市下午3時許真聖誕樹已售罄，購得最後兩棵的顧客是兩位媽媽，二人同指童年至今也從未擁有過真聖誕樹，得知減至50元便速來排隊：「希望畀返啲童年回憶小朋友。」有市民趕到現場時售罄大呼「唔好彩」，揚言明日會提早排隊搶樹。



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IKEA今午在Facebook發文，指兩款原價分別為999元及1,299元的1.5米及2米高的高加索冷杉真聖誕樹，一律減至50元，但需顧客自行安排送貨。貼文引起消費者關注，不消3小時IKEA已在留言交代稱，到下午3時，沙田、九龍灣及荃灣門市的聖誕樹全部售罄，但明日會有少量返貨。

下午3時許的荃灣IKEA門市，原來放真聖誕樹位置已空空如也，價錢牌亦除下，而店內除真聖誕樹，亦有不少人造聖誕樹，惟售價介乎79.9元至599.9元，即人造樹甚至比真更樹貴。有職員表示減價後非常搶手，瞬速賣完，但明日會有少量貨，著明日再來：「要早啲嚟排隊，11點（開始營業時間）好嚟喇。」

IKEA宜家家居12月15日將兩個呎吋的真聖誕樹一律減至50元，引來搶購。（網上圖片）

由於產品不設送貨服務，部份顧客買完後先放在店內，稍後安排送貨，有人則自備手推車將聖誕樹包裹好放入車上帶走。購得今日最後兩棵聖誕樹的是兩名媽媽，其中方太得悉有50元聖誕樹後，即趕至現場買，並幫朋友陸女士留起一棵。

荃灣IKEA門市12月15日下午3時許，劈價至$50的真聖誕樹售罄，最後的「幸運兒」是兩位母親。（何瑞芬攝）

二人各自購買了一棵1.5米聖誕樹，買得心頭好，二人均表現興奮。方太直言從未擁有過真聖誕樹：「真係好抵！平時好貴，而家咁平，好吸引，所以即刻衝出嚟，一入門口見到啲人已經拎緊，得返最後10棵左右，我最尾個轉買到。」

方太說，家中有小朋友，希望可有些聖誕氣氛，同時亦買了不少裝修品為得來不易的聖誕樹「扮靚靚」。她表示，雖然現時花墟聖誕樹亦在減價，但亦無減至50元：「過咗又係扔係倉，所以都要賣。」

陸女士則在方太協助下亦成功買到聖誕樹，她坦言兒時未曾擁有過聖誕樹，「希望畀返童年回憶小朋友，想彌補返（自己沒有的童年回憶），價錢又吸引，仲要係真。」

細孖稱來遲一步，明日返貨會提早排隊搶。（何瑞芬攝）

在附近經營皮革品牌工作室的細孖，約下午4時趕至欲購聖誕樹，結果撲空，大呼：「真係唔好彩。」細孖稱50元太吸引：「200蚊其實我都會買」他希望買多幾棵放在工作室，更指明日會提早在開店前排隊等買：「想買兩三棵，四棵都ok，好難買到真，就係貪佢真。」