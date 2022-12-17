《青年發展藍圖》月底推出　陳國基：香港在復常之路繼續穩步前進

政務司司長陳國基今（17日）出席兒童發展配對基金的活動時表示，該配對基金已累積籌得超過5,000萬元，讓一萬多名青年受惠。

現屆政府重視青年事務，施政報告提及首份針對青年發展工作的重要文件《青年發展藍圖》，陳國基披露，今個月內將推出該份藍圖，為廣大青年開創一個更廣闊的成長、成才舞台。



陳國基出席兒童發展配對基金聖誕頌歌節2022開幕禮時表示，以往兒童發展配對基金透過網上舉辦聖誕頌歌節進行籌款，而今年的聖誕頌歌節，疫情以來首次全面實體現場進行，表演場地更遍布港九新界，象徵香港在復常之路繼續穩步前進。



他表示，很高興知道兒童發展配對基金積極發動地區力量，籌募捐款，向有關計劃下有需要的青年，提供配對儲蓄資助。至今兒童發展配對基金已累積籌得超過5,000萬元，讓一萬多名青年受惠，政府未來會繼續支持基金的工作。

陳國基表示，經過幾個月以來的廣泛諮詢和籌備工作，政府即將在今個月內推出《青年發展藍圖》，為廣大青年開創一個更廣闊的成長、成才舞台，呼籲各界密切留意。

《青年發展藍圖》在上一份施政報告提出，內容針對青年發展工作，提出一系列措施協助青年解決學業、就業、創業和置業上的困難，並為青年提供有利環境，讓他們在社會盡展所長。藍圖落實的措施會定期檢視和改良，以確保切合社會環境和青年需要。民青局連同青年發展委員為廣泛聆聽青年和持份者的意見到訪全港18區收集意見，舉辦和參與了超過80場活動。

除此之外，政府亦會推出青年參與倡議計劃，措施包括進一步擴大青年委員自薦計劃，目標在本屆政府任期內將參與計劃的諮詢委員會數目由現時60多個增至不少於180個。