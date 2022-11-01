施政報告︱李家超：四大重點對應「四點希望」　提出多項宜居措施

行政長官李家超在11月出版的《紫荊》雜誌撰文，指《施政報告》就住中共總書記習近平提出的「四點希望」規劃政策。他表示，將帶領特區政府團隊團結各界，與大家共同建設一個安居樂業、更有希望、更團結的香港，為市民謀幸福，為香港謀發展，譜寫香港新篇章。



李家超表示，將完善香港的「治理體系」。（資料圖片/梁鵬威攝）

中央論述一國兩制 成為港府工作行動指南

李家超表示，「二十大報告」提到要發揮香港優勢和特點，包括鞏固提升香港在國際金融、貿易、航運航空、創新科技、文化旅遊等領域的地位，深化香港與各國、各地更加開放、更加密切的交往合作，正正是國家「十四五」規劃賦予香港「八大中心」的定位。他說，中央對「一國兩制」實踐作出了精闢的論述，是推動香港發展的定海神針，而對香港繁榮穩定的堅實支持，更成為我們未來工作的行動指南。

提升治理能力和效能 引進世界企業和人才

李家超說，《施政報告》主題是「為市民謀幸福 為香港謀發展」，有四大方面對應習近平「七一講話」的「四點希望」。首先是要着力提高治理水平，李家超說將完善香港的「治理體系」，並提升管治團隊和整體公務員的「治理能力」和「治理效能」。

第二點是增強發展動能。李家超提出要「搶企業」、「搶人才」，提升香港的競爭力，今年內會成立「引進重點企業辦公室」，專責引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業，並為他們落戶香港制訂具針對性的特別配套措施。同時，特區政府會推出「高端人才通行證計劃」，優化各項現行人才入境計劃，並向合資格外來人才退還在港置業額外的印花稅。

李家超表示，要切實排解民生憂難，特別是解決「住」的問題。（資料圖片）

要解決「住」的問題 做好交通配套

第三點是切實排解民生憂難，特別是解決「住」的問題。李家超指，政府在土地房屋發展上全力提量、提速、提效、提質，解決短期內公營房屋供應短缺的問題，同時穩定私營房屋的供應，長遠建立土地儲備。未來5年，政府將興建約3萬個「簡約公屋」單位，讓輪候公屋時間即時「封頂」，同時確保新建單位面積「封底」，並壓縮「生地」變可建屋「熟地」的造地程序。此外，為落實「基建先行」，將興建3條主要幹道及3條鐵路。

重整醫療體制 說好香港故事

第四點是共同維護和諧穩定。李家超說會重整醫療體制，目標是由目前以治療為主、以醫院為中心的格局，轉向以預防為重、以社區為中心的體制，投放更多資源推動基層醫療。同時亦提出多項關愛共融和宜居的措施，為市民提供更適切的公共服務。

青年方面，《施政報告》提出要強化創新科技教育和國民教育，鼓勵專上和職專教育多元發展。而在抗疫之餘，亦將重新向全世界講述香港的優勢和強項，政府團隊會向全世界講好香港故事，並邀請外國領袖或有影響力人士來香港，了解香港的實際情況和優勢，讓他們向自己的國家介紹香港的強項和吸引力。