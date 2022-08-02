麥美娟：地區行政檢討未有定案 青年藍圖將集合各界之力
撰文：冼茗慧
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政府就地區行政進行檢討，民政及青年事務局局長麥美娟表示，暫時未有定案，但提到最重要原則是要緊緊遵照《基本法》第97條，即特區可設立「非政權性區域組織」，接受政府「就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務」。
她稱，無論日後以任何形式產生的非政權性區域組織，均須有廣泛的代表性及熟悉地區事務，並可以接受政府諮詢。
《青年發展藍圖》將集社會之力 解青年上流問題
至於年底將公布的首份《青年發展藍圖》，麥美娟稱，其中一個原則是團結社會各界力量，令每位青少年都有向上流機會，以及讓他們的問題得到實際解決和回應。她說，國家主席習近平「七一」重要講話，提到「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」，認為青年的未來與香港及國家的未來，甚至中華民族偉大復興的未來都緊緊相連。
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