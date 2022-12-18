新議會議員出席率不高　梁君彥：唔喺會議廳唔代表佢係偷懶

新一屆立法會首個立法年度會期結束，立法會主席梁君彥今早（16日）出席電台節目時，再談及議員出席率不高的問題，他指出，會議期間有議員或需接見市民或者處理有關議會的事宜，並回到寫字樓或前廳工作，「議員唔喺會議廳，唔代表佢係偷懶，而係佢上面一開個電視就全部接收晒所有嘢，輪到講嘢啲議員就乖乖哋落返嚟去講嘢。」



梁君彥又稱，以往議會有不承認一國兩制的議員，「利用所有手段令到會議開唔到，以致政府施政做唔到。」直指是「惡性鬥爭」，強調「完善選舉制度」後，愛國愛港的議員為人民議事論事，又大讚特首積極接納意見及提出回應，形容是「良性互動溝通」。



梁君彥表示，雖然本屆議會沒再出現以往的激烈場面，但強調不代表是「橡皮圖章」。（夏家朗攝/資料圖片）

梁：議會仍「火花四射」

梁君彥在商台節目《政好星期天》表示，本屆議會愛國愛港議員積極論事，以民為本，例如大力打擊衛生黑點、店舖阻街的情況，特首亦在積極接納他們的意見。反而以前出現有不承認一國兩制的議員，認為兩制大於一國，破壞法例通過「用暴力或掟嘢阻礙會議進行」。他又指，雖然本屆議會沒再出現以往的激烈場面，但強調不代表是「橡皮圖章」，事務委員會及法案委員會，仍「火花四射」，此為良政善治背後的成效。

提到行政長官答問大會，梁大讚特首非常誠懇及合作，願意聆聽議員意見，即使回答議員的時間超時，仍然「會答晒佢」直到完滿為止，而「唔係帶你遊花園」。

梁大讚李家超非常誠懇及合作，願意聆聽議員意見。（盧翊銘攝/資料圖片）

至於議員出席率不高的問題，梁君彥稱，有時候會議舉期間，有議員需接見市民或者處理有關議會的事宜，並回到寫字樓或前廳工作：「有時候睇落好似小貓三幾隻，但係如果真係睇返全世界啲議會，都一模一樣。」

梁：英國會有時出席的議員僅「10個8個」

他舉例指，西敏寺有600多名議員，惟有時出席會議的議員僅「10個、8個」，形容這是議會生態。他指出，「議員唔喺會議廳，唔代表佢係偷懶，而係佢上面一開個電視就全部接收晒所有嘢，輪到講嘢啲議員就乖乖哋落返嚟去講嘢。」不過，他強調開會是議員的職責，重申上屆若出現流會情況，都會著議員向市民交代原因。

他指出，受疫情影響，令施政報告及財政預算案都要透過網上視像形式發布，而遙距開會亦有很多限制，質詢方面較難進行。但強調政府仍能夠將重要的法案提交立法會審議，不會受疫情阻撓。