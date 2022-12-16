新議會橡皮圖章？梁君彥歸咎juicy嘢先見報　依家無咁多驚濤駭浪

新選制下產生的立法會，首個立法年度會期結束，立法會主席梁君彥今早（16日）舉行年結記者會。他說議會氣氛回復理性及平和，今個會期共舉行33次大會會議，總時數達264小時，議會重回正軌，高效運作通過多項惠民利港的法案及議案；政府向立法會提交的25項法案中，共17項獲通過。



梁君彥指議員監察政府力度不比以往鬆懈，但傳媒未有詳細報道，「唔係好juicy嘅嘢，傳媒無報道。」



會期內33次大會 總時數264小時

梁君彥說，本立法年度通過多項重要法律，包括取消強積金對沖、落實香港設立國際調解院籌備工作室，以及《2022年版權修訂條例》等。他稱本會期完成審議176項「先訂立、後審議」的法例，並進行了33項無立法效力的議員議案辯論。

他指本立法年度舉行五次前廳交流會，成效顯著，政府接納議員提出的多項建議，有助促進行政立法良性互動。他提到，除了加強與官員溝通外，前廳交流會亦能促進跨黨派交流：「我一句你一句，真係度到好橋。」他認為有必要維持前廳交流會的安排，但可透過不同形式舉行。

梁君彥。（夏家朗攝）

「我將簡慧敏讀錯咗周慧敏 第日就見報！」

被問到如何說服市民，立法會監察政府力度不減，梁君彥說，議員同樣盡力監察政府，但與以往惡性破壞不同，不會阻撓施政、阻止開會及製造流會等。他說，議員非常緊張重大政策，會就政府開位等議題詳細提問，但傳媒只報道「得意嘢」：「原來議員提修訂無人報道，我將簡慧敏讀錯咗周慧敏，第日就見報。」他相信若傳媒詳細報道會議內容，市民會看到立法會並非橡皮圖章。

對於有指市民對議會事務的關注度降低，梁君彥相信市民關心切身議題，例如疫情等：「以前嘅關心係因為吵吵鬧鬧，有人會擲杯、得意啲，現時良政善政，無咁多驚心動魄、驚濤駭浪嘅嘢發生。」