類鼻疽︱梁君彥否決立法會急切質詢　陳凱欣「變陣」去信盧寵茂

近日本港出現29宗類鼻疽個案，部份個案集中在深水埗，至今有6名病人離世。立法會議員陳凱欣早前提出急切口頭質詢，希望在政府告知感染方式以及市民如何防範。



立法會主席梁君彥回應指，政府已經發出新聞公報交代工作進度，又表示早已提醒，可以在衞生事務委員會向醫療衞生局局長盧寵茂及其他官員，提出相關質詢，「然而，你並無把握機會」。陳凱欣回應查詢時指，已將質詢內容交給醫務衞生局，局方亦表示已經準備回應。



▼深水埗白田邨有較多類鼻疽個案▼

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至今6人死亡 深水埗長者居民憂心

本港今年錄得29宗類鼻疽個案，該疾病死亡率可達75%，至今有6名病人離世，而有15宗個案涉及深水埗區。衞生署今日在深水埗石硤尾社區會堂舉行預防類鼻疽感染講座，提醒市民在颱風吹襲後切勿接觸泥土及泥水。

陳凱欣亦有出席講座，她引述講座內容指，衞生署在深水埗採集過百個環境樣本，又指受感染患者行蹤無重疊，暫時可排除經由食物或產品傳播。陳凱欣指，區內居民多為長者，「佢地唔識自己上網睇資料」，加上剛剛又有颱風，對於區內發現類鼻疽個案感到非常憂心。

據了解，衞生防護中心在區內收集107個環境樣本，所有樣本都呈陰性。然而港大微生物學系團隊早前亦在個別患者家居採集樣本，有一個住戶內的浴室水龍頭和花瓶內壁兩個樣本，在檢測呈陽性反應，但含菌量極低。

梁君彥指陳「無把握機會」在衞生委員會提問

上周四（13日）陳凱欣提出，在明日（19日）的立法會會議上提出急切口頭質詢，要求政府回答多個問題，包括是否已在深水埗區查找源頭，以及區內水源或土壤是否懷疑受到感染；現時每日抽取多少樣本，會否詳細跟蹤及設法避免病毒難環境中擴散；會否加強教市民相關知識，從而加強本地防疫及釋除市民疑慮。

梁君彥今日（18日）回應指，政府已經在10月12日發出新聞公報，呼籲市民提高警覺，亦交代最新展和跟進工作。此外，梁君彥指，陳凱欣的助理曾在10月13日聯絡立法會秘書處，秘書處職員建議可在10月14日由陳凱欣擔任副主席的衞生事務委員會上，向盧寵茂提出質詢，「然而，你並無把握機會在該會議上提出任相關事宜。」

立法會衞生事務委員會副主席陳凱欣質疑，類鼻疽的主要傳播途徑為接觸有伯克氏菌的土壤和泥水，衞生署的環境樣本只16個泥土樣本是太少。（資料圖片）

衞生委員會沒召開特別委員會討論

陳凱欣接受《香港01》查詢時指，14日的衞生委員會議程中，盧寵茂及相關官員原訂回答新冠肺炎和高超道普通科門診診所和兒童體能智力測驗中心兩個項目。她向衞生委員會主席張宇人提出可否召開特別會議討論類鼻疽，張宇人回應指要密切留意再作決定，最終沒有召開特別會議。

陳凱欣說，類鼻疽是突發緊急事件，已經有6人死亡，提出急切質詢的其中一個目的，是要帶動社會關注，並要求官員就社會關注作出回應。在收到梁君彥拒絕急切質詢的信件後，陳凱欣已經將急切質詢的內容，以及今日深水埗講座收到的關注，整合成一封信件，向盧寵茂反映市民疑慮，希望醫衞局能夠回應問題。她表示，局方亦已準備了相關回應。