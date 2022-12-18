強制檢測｜21幢大廈上榜　涉馬鞍山銀湖．天峰、沙田第一城等

衞生防護中心今晚（18日）公布最新強檢大廈名單，只有21幢大廈上榜，較昨晚公布的19幢多2幢。其中17幢大廈為陽性檢測個案曾到訪的地點，當中沙田區、北區及觀塘區各有3幢上榜，包括馬鞍山銀湖．天峰6座、粉嶺粉嶺中心H座、藍田滙景花園1座等。另有4幢屬污水樣本檢測呈陽性的地點，當中沙田區佔2幢，包括馬鞍山欣安邨欣頌樓及沙田水泉澳邨樂泉樓。



按公告要求，任何人在12月12日至18日，於上述指明地點超過兩小時，須於明日（19日）或後日（20日）檢測。



▼12月18日 部份強檢大廈▼



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北區粉嶺中心、上水中心上榜

據最新強檢名單，共21幢大廈上榜，當中17幢大廈為陽性檢測個案曾到訪的地點。在新界區，沙田區、北區各有3幢大廈上榜，包括馬鞍山銀湖‧天峰6座、沙田第一城42座、大圍金獅花園金康閣、粉嶺中心H座、上水中心5座、及上水紀律部隊宿舍B座。

而新界其他地區，如屯門區、元朗區、荃灣區等均有大廈上榜，包括屯門寶怡花園2座、元朗溱柏5座、荃灣麗城花園3期7座。

▼12月18日 強制檢測公告▼



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觀塘區3幢大廈上榜 涉藍田滙景花園、油塘高翔苑

至於觀塘區，同樣有3幢大廈上榜，包括藍田滙景花園1座、油塘高翔苑高鳳閣、以及觀塘康麗園C座。黃大仙區及深水埗區均有一幢大廈上榜，涉及牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座、及深水埗欽州街34-42號永明大廈。

而在港島，東區及南區各有1幢大廈上榜，包括北角百福花園家福閣、及薄扶林置富花園富豪苑。

4幢大廈污水陽性列強檢 2幢位於沙田區

另外，有4幢屬污水樣本檢測呈陽性的地點，當中包括同樣位於沙田區的馬鞍山欣安邨欣頌樓、沙田水泉澳邨樂泉樓；以及南區的鴨脷洲漁安苑珊安閣、及九龍城區的九龍城東頭(二)邨康東樓。

強檢大廈全名單：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳富康花園 7 座



大圍金獅花園金康閣



沙田沙田第一城 42 座



馬鞍山銀湖‧天峰 6 座



粉嶺粉嶺中心 H 座



上水上水中心 5 座



上水上水紀律部隊宿舍 B 座



元朗溱柏 5 座



屯門寶怡花園 2 座



荃灣麗城花園 3 期 7 座



深水埗欽州街 34-42 號永明大廈



牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 2 座



觀塘康麗園 C 座



藍田滙景花園 1 座



油塘高翔苑高鳳閣



北角百福花園家福閣



薄扶林置富花園富豪苑



污水陽性大廈名單：

沙田水泉澳邨樂泉樓



馬鞍山欣安邨欣頌樓



九龍城東頭(二)邨康東樓



鴨脷洲漁安苑珊安閣

