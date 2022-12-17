強制檢測｜減至19幢上榜　涉將軍澳中心、Grand Yoho 及愛蝶灣等

醫務衞生局今晚（17日）公布最新強檢大廈名單，只有19幢上榜，比昨日再減少。其中16幢有較多確診者居住，當中將軍澳及觀塘區最多，各有3幢上榜，包括將軍澳中心 6 座、新都城 1 期 2 座、牛頭角淘大花園 D 座等。另有3幢涉污水樣本陽性，沙田區佔2幢，包括沙田水泉澳邨茂泉樓、馬鞍山欣安邨欣悅樓。



▼12月17日 強檢大廈▼



根據醫務衞生局最新強檢名單，共19幢大廈上榜，當中16幢涉有確診者居住。涉有確診者大廈之中，將軍澳及觀塘區各有3幢上榜，為最多大廈上榜的區分，包括將軍澳中心 6 座、新都城 1 期 2 座、The Parkside 2 座；而觀塘區則有牛頭角淘大花園 D 座、油塘油美苑瀅美閣、觀塘富麗花園紫荊閣。

▼12月17日 部份強檢大廈▼



新達廣場、黃埔花園、家維邨有大廈上榜

大埔區及九龍城區各有兩幢，大埔區為新達廣場4座及 5 座；九龍城區則有黃埔花園金柏苑 4 座及家維邨家盛樓。亦有旺角海富苑海韻閣、筲箕灣愛蝶灣 7 座、元朗 Grand Yoho 3 座等上榜。

水泉澳邨茂泉樓、馬鞍山欣安邨欣悅樓因污水陽性上榜

餘下3幢涉污水陽性，沙田區佔2幢，包括沙田水泉澳邨茂泉樓、馬鞍山欣安邨欣悅樓；亦有九龍城東頭(二)邨祥東樓。

強檢大廈全名單：

旺角海富苑海韻閣



牛池灣嘉峰臺 4 座



元朗 Grand Yoho 3 座



將軍澳將軍澳中心 6 座



沙田綠怡雅苑 3 座



將軍澳新都城 1 期 2 座



長沙灣碧海藍天 2 座



筲箕灣愛蝶灣 7 座



油塘油美苑瀅美閣



紅磡黃埔花園金柏苑 4 座



大埔新達廣場 4 座



大埔新達廣場 5 座



紅磡家維邨家盛樓



觀塘富麗花園紫荊閣



將軍澳 The Parkside 2 座



牛頭角淘大花園 D 座



污水陽性大廈名單：

九龍城東頭(二)邨祥東樓



沙田水泉澳邨茂泉樓



馬鞍山欣安邨欣悅樓

