疫情．12.18｜增16023宗確診　終審法院首席法官張舉能染疫

香港疫情反彈後未見明顯回落，已連續12日單日確診宗數在一萬宗以上水平，今日（18日）新增16,023宗確診，輸入個案佔876宗；新增40名患者離世，創近期新高，當中涉及一名23歲男子，本身為長期病患，無打疫苗紀錄。



昨日疫情概要：



- 15,774宗確診，較昨日個案微升0.3 %，第十一日維持在一萬宗的水平。

- 輸入個案813宗，佔整體個案比率 5.15%；相比同日 17,446名機場入境旅客人數，確診比率則為 4.66%，七日平均比率是 4.36% 。

- 新增24名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.184 %，整體死亡率維持 0.48%，累計死亡人數為 11,131人。

- 本地XBB個案增 6宗累計 142宗， 本地BF.7增1宗累計9宗，BQ.1.1增 3宗累計166 宗。

- 院舍個案維持高水平，今日35間院舍出現個案， 58名院友及4名職員感染。

放寬防疫措施一覽：



1.市民毋須再掃「安心出行」，但入指定處所仍要被「反掃」，即仍要使用疫苗通

2.「黃碼」會取消，市民入境後即可以進入指定處所

3.撤銷前往內地及澳門人士在口岸的核酸檢測

4. 調整本地核酸檢測策略，逐步減少向住宅大廈發出檢測公告

5. 撤銷居家檢疫人士電子手環既要求



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率，最新由高峰回落，數據為1.2326，但代表本個案仍會在上升，只是增加速度減慢。（港大醫學院網頁圖片）

▼12月18日 市區氣溫11度，市民穿上厚衣外出▼



【21:36】卡塔爾世界盃踏入尾聲，今晚（18日）香港時間晚上11時，將舉行阿根廷對法國的決賽。有酒吧業界代表表示，受惠於政府放寬措施，以及世界盃的帶動下，業界的生意額較疫前增長約20%，世界盃期間的生意總額約為7億港元，但仍較上屆下跌30%，消費力亦跌約10%。

亦有業界代表透露，雖然今晚不少酒吧的預約已滿，但早前的賽事僅得50%至60%的入座率，「世界盃好熾熱嘅氣氛係咪帶嚟好生意？又真係冇。」他並指，受制於政府嚴厲的防疫措施，有酒吧在世界盃期間因顧客違反防疫要求，連累被罰停業14日，以致錯失決賽及聖誕節黃金檔期，估計損失逾20萬元以上。

【19:59】衞生防護中心今晚（18日）公布最新強檢大廈名單，只有21幢大廈上榜，較昨晚公布的19幢多2幢。其中17幢大廈為陽性檢測個案曾到訪的地點，當中沙田區、北區及觀塘區各有3幢上榜，包括馬鞍山銀湖．天峰6座、粉嶺粉嶺中心H座、藍田滙景花園1座等。另有4幢屬污水樣本檢測呈陽性的地點，當中沙田區佔2幢，包括馬鞍山欣安邨欣頌樓及沙田水泉澳邨樂泉樓。

▼12月18日 部份強檢大廈▼



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▼12月16日 香園圍口岸貨運效率提升▼



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【18:47】40名不治的患者為24男16女，年齡介乎23至100歲，當中有13人來自院舍。其中一名死者為有長期病患的23歲男子，無打針紀錄。另外有4人打4針，23人打3針，5人打2針，其餘8名死者並無打針紀錄。

【16:50】新冠疫情持續，政府今日（18日）表示，中西、沙田、大埔及西貢區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉堅尼地城亨富閣、馬鞍山聽濤雅苑、大埔富．盈門、將軍澳南豐廣場等屋苑，政府會在當區派發約5萬個快速抗原測試包。

▼12月18日 部分污水檢測結果呈陽性的住宅▼



【16:50】衞生防護中心公布，本港新增16,023宗確診，其中輸入個案佔876宗，另單日再多40人死亡，創近期新高。

▼12月16日 高鐵西九龍站亮燈及有人員出入▼



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【13:38】司法機構表示，終審法院首席法官張舉能快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

張舉能最近一次上班日期為上星期五（12月16日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試，最近沒有外遊紀錄。司法機構會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

▼12月16日 記者實測「願檢盡檢」身份被拒免費檢測▼

