世界盃阿根廷對法國｜奧海城數百球迷為球王美斯入球歡呼震天

卡塔爾世界盃2022決賽阿根廷對法國，在香港時間今晚（18日）晚上11時舉行。天寒地凍下仍有數百名市民無懼寒風，到奧海城觀看直播，商場3層均站滿球迷，現場氣氛濃厚，歡呼聲不斷響起。觀塘apm商場同樣非常熱鬧，球迷坐滿大堂及企滿多層，一同看大電視直播。



有球迷晚上9時已到奧海城場支持阿根廷隊，亦有球迷帶同親自繪畫的油畫支持「球王」、阿根廷隊的美斯（Lionel Messi）。阿根廷在上半場領先兩球，當美斯射入12碼時全場歡呼聲震天，在迪馬利亞（Ángel Di María）射入第二球時，全場歡呼聲再次震耳欲聾。法國隊麥巴比（Kylian Mbappe）在下半場連入兩球追平，現場反應卻十分「冷靜」。



▼12月18日晚 數百埔迷奧海城觀看世界盃決賽▼



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阿根廷在球王美斯的帶領下，在八年內第二度闖入決賽，與連續兩屆殺入決賽兼爭取60年內首支成功衛冕的法國，爭奪今屆世界盃冠軍。美斯在決賽前曾多番強調，此戰為他最後一場的世界盃比賽。

葉先生是美斯擁躉，他指商場設有大電視播放賽事，相比家中觀賽更有氣氛，也可一同支持阿根廷隊。（歐陽德浩攝）

大部份為阿根廷球迷 美斯擁躉9時已入場

奧海城今晚10時半已人頭湧湧，觀看直播籌號早已派畢，商場2樓及3樓均站滿球迷。記者在現場目測，大部份為阿根廷球迷，高舉阿根廷的旗幟。當賽事舉行後，每當美斯帶波運往前場，或法國的進攻失敗，均獲得大量歡呼聲。

50歲的葉先生從小熱愛踢足球，他在晚上9時已到達奧海城，排約第30名。他指商場設有大電視播放賽事，亦有氣球及國旗等提供，相比家中觀賽更有氣氛。他在開賽前受訪時說，從美斯的青訓時期支持他至今，又指法國隊新星麥巴比仍年輕，未來來日方長，「希望今次上天保祐美斯，有奇蹟出現。」

阿根廷球迷的程小姐帶同親自繪畫的美斯油畫到來，她直言非常肯定美斯能帶領阿根廷取得勝利。（歐陽德浩攝）

球迷帶油畫支持美斯

同是阿根廷球迷的程小姐非常肯定美斯能取得勝利。她指阿根廷今屆擁有優秀的教練，美斯在2019年蛻變後，已成為真正的領袖，在淘汰賽首場對沙特阿拉伯落敗後，鼓勵隊友並闖進決賽。

她並帶同上屆世界盃親自繪畫的油畫，預言美斯將會入球。其後美斯果然操刀射入十二碼，現場瞬間掌聲及歡呼聲如雷，她亦舉高油畫慶祝，「佢係真正嘅球王，真正嘅領袖！」

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美斯最後一戰 職業球員生涯只欠世界盃冠軍

阿根廷此戰料是球王美斯最後一役，踏足大賽以來，美斯曾助國家隊獲得奧運冠軍，其個人亦已獲得7次金球獎，過去亦帶領舊東家巴塞隆拿奪得歐冠及西甲冠軍等佳績，在職業生涯尾聲僅欠世界盃冠軍，相信此戰會是他最後探戈。

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