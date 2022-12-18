世界盃｜決賽前夕阿根廷鬥法國「先贏一仗」　全因球王最後探戈

世界盃2022決賽周進入尾聲，在周六及日先後進行季軍戰及決賽。當中8年內第二度闖入決賽的阿根廷，將惡鬥連續兩屆殺入決賽兼爭取60年內首支成功衛冕的法國。

大戰晚上拉開戰幔，但在球衣銷情上卻是另一戰場。

有球衣專門店負責人透露，阿根廷在球衣銷量比例上，已大炒法國「8比2」，全因為一位隊內最知名，亦可能是最後一次踢世界盃比賽的人—美斯(Lionel Messi)。



「no.7 soccer」負責人林民俊指阿根廷球衣斷市：



世界盃開鑼前，「no.7 soccer」負責人林民俊曾分析今屆的國家隊球衣銷情如何，終於來到決賽前夕，球衣銷情又有何變化呢？

大戰當前，林民俊如是說：「阿根廷同法國個賣球衣比例係8比2。99%(購買球迷)都係因為美斯情意結。」他指美斯的球衣本來都廣受歡迎，但今屆亦是他最後一屆參與世界盃，如今能上到決賽，吸引大量球迷購買美斯球衣，而且都是買主場球衣較多。

而由阿根廷在八強取勝起的這一星期，已賣出一百多件阿根廷球衣，其店舖的球衣亦已斷市，「唔好話香港，全世界都無貨。」他指要在台灣托熟人幫忙補貨。

法國作客球衣的暗花是法國名勝：



剛完結的季軍戰，林民俊也指克羅地亞的球衣都多人購買，而且更會印上陣中球星摩迪的名字。