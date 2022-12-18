世界盃阿根廷對法國｜酒吧業料生意總額全期約7億　較上屆跌30%

卡塔爾世界盃踏入尾聲，今晚（18日）香港時間晚上11時，將舉行阿根廷對法國的決賽。有酒吧業界代表表示，受惠於政府放寬措施，以及世界盃的帶動下，業界的生意額較疫前增長約20%，世界盃期間的生意總額約為7億港元，但仍較上屆下跌30%，消費力亦跌約10%。



亦有業界代表透露，雖然今晚不少酒吧的預約已滿，但早前的賽事僅得50%至60%的入座率，「世界盃好熾熱嘅氣氛係咪帶嚟好生意？又真係冇。」他並指，受制於政府嚴厲的防疫措施，有酒吧在世界盃期間因顧客違反防疫要求，連累被罰停業14日，以致錯失決賽及聖誕節黃金檔期，估計損失逾20萬元以上。



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世界盃期間生意額較疫情前升約20%

政府近月逐步放寬防疫措施，上周更取消台灣及外國入境人士三日「黃碼」限制。香港酒吧業協會主席錢雋永表示，因政府防疫措施放寬，加上世界盃的比賽時間晚上進行，以及旅發局舉行「香港美酒佳餚巡禮」，受多項因素帶動下，業界的生意有所好轉。

他透露世界盃期間，業界的生意額比疫情前上升約20%，並估計今屆世界盃的生意總額約7億元，不過相比上屆2018年俄羅斯世界盃仍然下跌30%，當時的生意總額約為10億元。

海外及國內遊客減 商業區酒吧入座率僅約70%

錢雋永發現， 周末或假日賽事的場次較為旺場，惟客人消費力與上屆同時段相比，仍下跌約10%，明顯較疫情前有所削減，大不如前。至於周一至四凌晨12時後的賽事，今屆顧客量亦有所減少，因此業界均稱不會在四強賽事加收費用。

他亦指，若將銅鑼灣、尖沙區等商業區酒吧，與荃灣及元朗等文青區酒吧作比較，商業區的酒吧入座率平均只得約70%，文青區酒吧相反高達90%至100%，有着明顯差距。他認為商業區酒吧的主要客群，來自海外或國內遊客，但入境措施直至早前才有進一步放寬，因此未帶來明顯影響。

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決賽日部份酒吧預約已滿 但旺丁不旺財

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁則表示，世界盃舉行近一個月，直至決賽今日才出現氣氛。他解釋，由於今晚賽事在晚上11時舉行，加上電視台免費轉播，以及兩個參賽國家具話題性，部份酒吧的今晚預約已滿。

不過他指今晚的好生意僅旺丁不旺財，因受制於比賽時間，客人或陪伴家人後，才到酒吧觀看賽事，估計人均消費僅200至300元。他並透露，世界盃期間的入座率僅50%至60%，「世界盃好熾熱嘅氣氛係咪帶嚟好生意？又真係冇。」

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港人離港外遊影響酒吧生意︰取消黃碼反而有跌幅

不過整體而言，梁立仁認為酒吧受嚴厲的防疫措施所限，包括最多6人一枱、入座率最高75%，以及需出示快測陰性證明等，以致客人不願光顧。同時政府放寬入境政策，外國旅客仍未計劃來港的同時，但同時具一定經濟能力的市民紛紛離港外遊，顧客量不升反跌。「近期政府取消咗黃碼，反而令到有個跌幅。」

有顧客未能提供完整快測陰性證明 連累酒吧停業14日

梁透露，政府對防疫措施仍然嚴厲，有酒吧最近被政府罰停業14日，僅因執法人員巡查時，發現有客人提供快測陰性證明欠缺部份資料，以致今晚世界盃決賽及未來聖誕節檔期，均不准營業，估計損失20萬至30萬元生意。他認為疫情目前已回復平穩，建議政府應盡快對酒吧鬆綁，否則業界將難以復蘇。