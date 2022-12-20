基層醫療健康藍圖｜由提出至有藍圖達15年　基層醫療究竟是甚麼？

《基層醫療健康藍圖》昨日（19日）公布，政府指「慢性疾病共同治理計劃」最快明年第二季出台，以資助市民於私營醫療市場接受篩查及治理，又建議成立基層醫療署，制定《基層醫療名冊》供市民搜索。不過，究竟甚麼是「基層醫療」，是否每個人都能受惠？



▼12月19日 政府公布《基層醫療健康藍圖》▼



+ 8

根據世界衞生組織（WHO）的定義，「基層健康服務（Primary Healthcare）」是以實際、有科學根據並獲社會接納的方法，提供整個國家及社會都能負擔的基本健康服務。

醫務衛生局則定義「基層醫療（Primary Care）」為基層健康服務中的醫療部份，是病人與醫生（例如普通科醫生）之間的首個接觸點，涵蓋治療和預防性護理、持續醫療服務、保健及健康教育，以及轉介病人到專科醫生。

基層醫療是整個醫療系統的第一個層次，而第二層及第三層醫療主要包括專科和醫院服務。 醫務衛生局

基層醫療可分為三層預防。（醫務衛生局地區康健中心網站截圖）

醫務衛生局指，基層醫療是個人及家庭在持續醫療過程的第一個接觸點，為市民在居住及工作的社區提供便捷、全面、持續、協調及以人為本的護理，包括：

1. 健康促進

2. 急性及慢性疾病的預防

3. 健康風險評估和疾病偵察

4. 急性及慢性疾病的治療和護理

5. 支援病人自我管理

6. 為殘疾人士或末期病患者提供復康、支援和紓緩治療

基層醫療可以由不同的醫護專業人員提供，包括西醫、牙醫、中醫、護士、脊醫、物理治療師、職業治療師、臨床心理學家、營養師、藥劑師、視光師、言語治療師、足病治療師等。

醫務衞生局強調，基層醫療健康不只是透過醫生進行慢性疾病的控制，還包括健康教育、疾病預防、及早治療、社區復康等，需透過各醫療專業、社會服務界別及地區組織通力合作，才能提升市民健康，達致減少疾病負擔的效果。

早於2008年，政府公布的「掌握健康掌握人生」醫療改革諮詢文件之中，提出改革醫療體系的建議的全面方案，已包括「加強基層醫療服務」，特別是提供持續、預防性、全面，及全人的醫療服務。兩年後，「香港的基層醫療發展策略文件」出爐，提出改善基層醫療服務的主要策略和路徑，同年公布設立《基層醫療指南》，以及成立衞生署轄下的前基層醫療統籌處。

2019年，當年的食物及衞生局成立基層醫療健康辦事處，在決策局層面監察及督導基層醫療健康服務的發展，及後與前基層醫療統籌處合併。

最新一份《施政報告》指出，新冠疫情令多年來過分倚重公營醫院系統的後遺症愈見明顯，行政長官李家超提出今年內推出「基層醫療健康藍圖」，以地區康健中心作為樞紐，統籌為市民提供的基層醫療服務，並成立「基層醫療健康管理局」，專責統籌管理公私營界別的基層醫療服務，制訂標準和設立質素保證機制，以及推出為期3年的「慢性疾病共同治理先導計劃」。

▼地區康健中心▼

