基層醫療藍圖倡議地區康健中心設個案經理　貼身跟進慢性疾病者

港府將於今個月內發布《基層醫療健康藍圖》，據了解，藍圖將研究在地區康健中心推出「個案經理服務模式」，貼身跟進慢性疾病者。有地區康健中心職員表示，現時聘請護理已有難度，擔心未必可以有人手跟進。



社區組織協會幹事連瑋翹則認為，無須限制只有護士才可以擔任個案經理，任何有修讀過醫療相關學科的人都應可以成為個案經理。他亦期望，除了地區康健中心外，醫管局的病人亦可有個案經理貼身跟進，「佢地睇嘅專科仲多，更需要個案經理幫忙跟進。」



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本港近年來力推基層醫療發展，惟成效不彰，公立醫院的輪候時間未減。據早前醫務衞生局局長回應立法會議員查詢時表示，局方正積極檢討地區康健中心的定位和成效，務求強化其統籌社區基層醫療服務及個案經理的角色。

據了解，局方早前公布，會推出的為期三年的「慢性疾病共同治理先導計劃」中，其中一個方向，正研究在地區康健中心推出「個案經理服務模式」，貼身跟進慢性疾病者。消息人士表示，期望可以配合社區已有的醫療資源，由地區康健中心的護士訂立年度計劃，「如一年要見幾多次醫生、營養師等」，貼身跟進慢性疾病者。

翻查財委會文件，各地區康健中心及康健站在2021／22年度的員工編制中，醫療專業人員數目由3.5人至21人不等，對要跟進區內大多數的慢性疾病者似乎有困難。消息人士相信，未來成立策略採購統籌處，由政府統籌透過私營醫療界別向巿民提供的基層醫療服務，相信可以舒緩地區康健中心醫療人手的工作量。

不過，有地區康健中心職員就認為，現時聘請護理人手已有難度，擔心未必可以有人手跟進。事實上，近年地區康健中心及康健站有出現「搶人才」情況，其中葵青地區康健中心2021／22年度護理服務部流失率更高達128%。有地區康健中心職員亦表示，其中心的醫療專業人員離職率亦偏高，「基乎每隔幾個月就有人走。」

社區組織協會幹事連瑋翹表示，歡迎地區康健中心推出「個案經理服務模式」，建議無須限制只有護士可以擔任個案經理，舉例台灣早前亦完成《公衛師法》立法，期望香港未來可以仿效台灣，任何有修讀過醫療相關的學科的人都應可以成為個案經理。他亦表示，除了地區康健中心外，醫管局的病人亦可有個案經理貼身跟進，「佢地睇嘅專科仲多，更需要個案經理幫忙跟進。」