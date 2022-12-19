姜濤歌迷向社協捐贈43萬　助1400名兒童聖誕願望成真

每個小朋友都期待收到聖誕禮物，香港社區組織協會自2013年透過聖誕行動，為有需要的基層兒童送上一份聖誕禮物，今年近4000名基層兒童想要的聖誕禮物，大多都是上學用的黑皮鞋、白色運動鞋、書包、書券、棉被、運動用品等。



聖誕節將至，協會正陸續為基層兒童送上禮物，當中包括由姜濤香港後援會的捐贈，一眾「姜糖」籌得43萬讓1400名基層兒童在這個聖誕願望成真。



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香港社區組織協會今日（19日）在社交平台專頁撰文，指疫情持續，經濟未明朗，該會今年在聖誕禮物籌款的工作上更為吃力，但猶幸得到不少贊助捐款支持。

社協特別提到並感謝姜濤及姜濤香港後援會(姜糖)，對方捐贈的43萬元讓該會可為超過1400名基層兒童購買聖誕禮物及學習所需物品，令他們願望成真，有個開心和溫暖的聖誕節。

協會指，香港約有27萬貧窮兒童，當中5萬人租住惡劣環境的板房劏房。該會自2013年起透過聖誕行動，為有需要的基層兒童購買聖誕禮物。除了會為4000位基層兒童準備聖誕禮物，聖誕行動的餘款亦會成為兒童緊急支援基金，為弱勢兒童提供醫療、教育、住屋等緊急支援。