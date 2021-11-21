本港貧窮兒童達27萬　關注團體憂易選錯科入錯行　鼓勵大膽追夢

《2020年香港貧窮情況報告》顯示，在政策介入前，本港去年貧窮人口達165.3萬，貧窮率達23.6%，較前年增加16.2萬人，創自2009年有紀錄以來新高，兒童貧窮人口及貧窮率在為27.4萬人及27%。兒童發展配對基金兼青少年發展企業聯盟主席陳龔偉瑩今日（21日）在電台節目提到，兒童貧窮環境下成長，會收窄人際網絡及視野，一旦選錯科、入錯行，更會改變人生，因此希望本地中小企提供實習機會，亦希望青年夠膽創出夢想。



陳龔偉瑩認為，兒童在貧窮環境下成長，會收窄人際網絡及視野，選錯科目入錯行更會改變人生。（資料圖片/文雪萍攝）

70萬貧窮戶 近半育有兩名兒童

陳龔偉瑩在商台節目《政好星期天》指出，政府去年投放3,000億元紓困，但不可能永遠投放如此龐大資源，因此政策介入前貧窮數字，較能反映實況。她關注本港有27萬名18歲以下貧窮兒童，現時70萬貧窮戶中，接近五成家庭育有兩名兒童，當中54%沒有家庭成員工作，其餘46%即使有上班，但九成只由一名成員工作，主要從事兼職或低技術工作。

貧窮環境成長視野較窄 陳龔偉：揀錯科入錯行想返轉頭要付出代價

陳龔偉瑩續指，兒童在貧窮環境下成長，人際網絡及視野會較窄，亦由於沒有榜樣，導致動力、自信等低落，人生沒有目標，在欠缺長輩指導下，在中學時會揀錯科入錯行，令人生走上不同道路，長大後想「返轉頭」要付出代價。

兒童在貧窮環境下成長，人際網絡及視野會較窄，亦由於沒有榜樣，導致動力與自信低落，人生沒有目標，在欠缺長輩指導下，在中學時會揀錯科入錯行，令人生走上不同道路，長大後想返轉頭要付出代價。 兒童發展配對基金兼青少年發展企業聯盟主席陳龔偉

青年由選擇藍領工作改為多望向創科

陳龔偉瑩表示，兒童發展配對基金會為16歲青少年配對公司或機構實習，今年暑假有460宗配對，是5年前的5倍，以往參與青年會選擇藍領工作，疫情後較多選擇醫護行業，今年以創科、設計為主，她希望青年可以夠膽創出夢想。

有參與配對的公司指出，發現本港青年大多缺乏自信，亦對工作缺乏概念，但只要僱主能指出青年的優點，他們在短短數日的實習可以有很大的進步，甚至提升自信，而企業亦可以吸取青年思維，了解年輕市場，協助轉型。