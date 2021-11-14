調查：逾八成貧窮兒童每周照顧家庭10小時　一成人需幫忙賣紙皮

2020年香港貧窮情況報告日前出爐，兒童貧窮人口在政策介入前，高達27.4萬人。為探討基層兒童照顧家庭情況，香港社區組織協會早前進行調查，發現逾八成貧窮兒童需做家務、照顧家庭，每星期照顧家庭的時間平均為10小時，當中近半受訪者要幫忙煮飯，另有近一成兒童需參與賣廢紙、紙皮。社協建議，政府應訂立未成年家庭照顧者支援政策，加強支援。



▼2020年全港分區貧窮率（政府政策介入前）▼



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過度參與家務 兩成受訪兒童休息不足及沒時間做功課

結果發現，81.6%兒童表示需要做家務或照顧家庭，受訪兒童每星期照顧家庭的時間平均為10小時。在照顧家庭方面，行動如吸塵抹地（51.2%）、照顧較年幼弟妹（31.7%）、幫忙買餸（27.4%），有近一半兒童需要幫忙煮飯（48.2%），另外亦有近一成兒童需參與賣廢紙、紙皮（8.5%）。

另外，調查亦發現因過度參與家務，有兩成受訪兒童出現休息、精神不足問題，沒時間做功課，更有32.9%受訪兒童沒有餘錢外出活動。

香港社區組織協會早前進行調查，發現逾八成貧窮兒童需做家務、照顧家庭，每星期照顧家庭的時間平均為10小時（黃詠榆攝）

社協促訂立未成年家庭照顧者支援政策 推課外補習津貼

社協建議，政府應訂立未成年家庭照顧者支援政策，設立相關支援中心，並增加校本課後學習及支援計劃資助額，推出課外補習津貼。