市建局延長租金寬減措施至明年3月底　涉1300個住宅及商舖租戶

市區重建局今日（20日）宣布，再度為轄下住宅和部份商舖租戶延長租金寬減，有關租金寬減將由明1月延長多三個月至明年3月底，以支援租戶應對疫境。市建局指，新一輪租金寬減措施將涵蓋約1300個住宅及不同行業的商業租戶，包括安置大廈和重建項目內已收購物業的約840 個住宅及商舖租戶，租金可獲75% 寛減。



市建局冀寬減措施能為受疫情影響的不同行業提供最適切援助，紓緩租戶在疫情受控後經營有待復蘇的經濟壓力。（資料圖片）

市建局表示，自 2020年 4月開始為轄下租戶提供租金寬減，累計已寬減租金及預留新一輪措施涉及的金額約2.43億元。新一輪租金寬減措施將涵蓋約1300 個住宅及不同行業的商業租戶，包括:

．安置大廈和重建項目內已收購物業的約840 個住宅及商舖租戶,租金可獲75% 的寛減

．於市建局保育、活化和發展項目內、直接由市建局出租的約170 個商舖物業租戶,將視乎其每月實際營業額受疫情衝擊而下跌的幅度,按租金開支佔營業額的比重,分三個級別提供不同幅度的租金寬減 (最高 75% 的租金寬免)

．就市建局與合作發展商合營七個商場內約270個商舖租戶,市建局會與發展商商討租務寬減的安排,為受疫情影響的不同行業租戶,制定針對性的租金寬減方案

．已委聘營運機構負責租務及管理的中環街市和西港城,相關的營運機構亦會審視個別商戶的營業情況,考慮給予合適的租金寬減,協助商戶渡過疫境。