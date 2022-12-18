市建局料未來五年耗800億　多招助周轉　提高借款上限、加快招標

市區重建局行政總監韋志成今日（18日）發表網誌，提及未來五年涉及的收購補償開支預計將會超過800億元，惟目前財政儲備只約280億元，預計現時現金流不足以應付未來龐大的收購開支。



他又說，市建局計劃在下年度推出兩個在九龍城和土瓜灣的重建項目招標，同年亦爭取完成深水埗兼善里項目的規劃程序，展開收購工作，期望補足用作收購業權的支出。局方亦計劃向財政司提交2023/24至2027/28年度的五年業務綱領草案時，建議提高市建局的借款上限。



市建局在本財政年度已批出三個招標項目，包括榮光街/崇安街發展項目。（市建局相片）

韋志成今日在網誌表示，賢居里、崇慶里及榮光街項目合共為市建局帶來約47億元的前期款項收入，加上現時持有的流動資金，市建局至2022年底的財政儲備，將增加至大約280億元。

不過，他提及早前已獲財政司司長批核的業務綱領（2022/23年度-2026/27年度）內的項目，涉及的收購補償開支預計將會超過800億元，當中尚未計及營運成本。因此，以現時的現金流，加上未來幾年數個發展項目推出招標所獲取的收入，亦不足以應付龐大的收購開支。

賢居里、崇慶里及榮光街項目合共為市建局帶來約47億元的前期款項收入。（圖為賢居里/資料圖片／王潔恩攝）

韋指出，市建局的收入來源相當窄，面對外圍經濟環境複雜多變，樓價和地價下行周期何時結束，以及下調幅度仍未明朗。市建局計劃從三方面爭取資源，應付收購開支。

第一，市建局會加快收購及平整地盤以進行招標及適時調整項目儲備內已成熟開展項目的推出時間，爭取在同一時間展開下一批項目的收購工作。因此局方計劃在2023/24年推出兩個在九龍城和土瓜灣的重建項目招標，同年亦爭取完成深水埗兼善里項目的規劃程序，展開收購工作，以項目招標所帶來的收入，補足用作收購業權的支出。

韋志成指出，市建局的收入來源相當窄，面對外圍經濟環境複雜多變，樓價和地價下行周期何時結束，以及下調幅度仍未明朗。（張浩維攝/資料圖片）

第二，市建局計劃向財政司司長提交2023/24至2027/28年度的五年業務綱領草案時，就提高市建局的借款上限提出建議，獲批後會視乎每年的財務儲備水平及相關業務計劃所需現金開支，釐訂合適的借貸模式、時間及額度。

第三，在推展重建項目時，市建局計劃利用新規劃工具，創造發展容量，提升舊區可發展土地資源的潛力，以改善項目的財務回報。

韋志成表示，市建局在未來數個月，將密切留意環球金融市場的轉變、內地和本地陸續放寬防疫措施後，經濟復甦的情況，以及發展商對觀塘市中心商業項目的招標反應。局方亦會視乎觀塘市中心商業項目的招標結果，研究不同的應對方案，以充份發揮其土地價值和用途。