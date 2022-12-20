一文睇清冬至起放寬措施　入酒吧去飲宴毋快測　表演場所座位全開

在疫情維持約1.5萬宗之下，政府今日（20日）公布，會在本周四（22日）「冬至」起，撤銷餐飲、酒吧、表演場所等表列處所的容量限制，宴會亦不再設有人數上限，入酒吧及宴會亦毋須再做快速測試，公眾娛樂場所及戶外範圍均可以進食。至於口罩令及疫苗通行證會繼續維持，政府會審視學生每日快測要求。



▼12月20日 政府宣布放寬表列處所容量限制▼



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醫務衞生局副局長李夏茵公布，由本周四開始，撤銷部份防疫措施：

1 撤銷餐飲處所、酒吧酒館及表列處所85%容量限制

2 撤銷宴會活動上人數上限

3 撤銷酒吧酒館、夜店、夜總會、出席宴會人士，及參加本地遊活動遊客的快速測試要求

4 公眾娛樂場所及戶外範圍、麻雀天九耍樂場所，及體育場可以進食



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維持口罩令及疫苗通 學生仍須快測

李夏茵表示，口罩令及疫苗通行證會維持，她稱戴口罩是具成本效益較重的方法保護市民，而疫苗通可以防止未完成接種的市民去高風險場所。

至於學生每日快測要求會繼續持續，李夏茵指出，當局會與不同界別商討，提供專業醫學意見，學校開始放節日假期，當局會與教育局審視安排。

被問到為何每日仍有過萬宗確診宗數，當局仍放寬防疫措施，李夏茵解釋，抗疫已經三年，社會已經在復常中，只是視乎步伐，政府會留意是否有及空去放寬，她又指，本港三年前未掌握疫情，而在有所理解，市民亦有接種疫苗，會尋找空間放寬餘下的措施。