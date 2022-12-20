近兩周確診徘徊1.4萬至1.5萬宗　衞生署：疫情似乎穩定下來

新冠疫情持續，衞生防護中心今日（20日）表示，過去一周平均每日有15,610宗呈報個案，比之前一周輕微上升12%。自兩周前個案水平突破1.4萬宗後，近兩星期徘徊1.4萬至1.5萬宗水平，疫情似乎穩定下來。至於死亡個案，過去一周共錄得222宗，較上周升24%。醫務衞生局副局長李夏茵表示，死亡數字都是生命，近期每日死亡人數三、四十人，「每條人命都緊要」，在考慮經濟民生後，才可放寬社交距離措施。



醫管局在過去一周住院數字上升，上周初有3,700多住院病人，至今已超過4,100人入院。每日新增入院個案亦由上周約720人，升至近日約780人，其中有兩成住院病人均來自院舍。



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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一周平均每日有15,610宗呈報個案，比上周微升12%。而兩周前確診個案水平突破1.4萬宗後，最近兩周的確診個案仍徘徊在1.4萬至1.5萬宗，疫情似乎趨向穩定。

過去一周死亡人數增24%

確診個案中，本地個案佔大部份，一周個案有3.4萬宗，較上周升11.7%。至於輸入個案方面，入境旅客正逐步上升，11月中旬一周有9.5萬人次，至最新一周有近12萬人次。上周輸入個案每日為853宗，較再前一周上升18.8%。輸入確診個案佔4.28%，當中55%為機場樣本陽性。輸入個案在整體確診個案佔約5.7%，維持在平穩水平。

另在死亡個案方面，過去一周共錄得222宗，較上周升24%。

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平衡經濟民生放寬防疫措施

被問及政府在每日仍有30至40宗死亡個案及約1.5萬人確診，仍繼續放寬措施，是否確診及死亡個案只是數字已不重要。李夏茵回應指，雖然政府經常公布疫情數字，但強調「唔係一個數字咁簡單，一個死亡數字其實都係一個生命。」但要理解在社會上除了病人，普羅大眾都需要生活，政府在平衡疫情發展、經濟效力及民生，才放寬社交措施。

她指出，疫情發展至今與當初不同，本港對疫情理解更多，新變種病毒亦有增加，也由本身較為嚴重得感染，至Omicron較輕微感染，相信防疫策略可作調整。但對於體弱人士，新冠病毒仍可奪去其生命，因此仍然要看數字，而數字亦作為醫療體系能否苛負的考量。

過去一周1.1萬名學生及2018名教師確診

歐表示，安老院舍個案處於高水平，過去一周390間院舍有新呈報個案，涉1,624名院友及737名員工。過去二至三周個案有明顯急促上升，當中大約46.2%為二次感染個案，但大部份個案均為輕症，而重症、入院或死亡數字相比今年年初屬偏低。

殘疾院舍則有165間新呈報個案，涉345名院友及295名員工。學校方面，確診個案有15%上升，與社區個案上升的情況相似。過去一周有1.1萬名學生及2,018名教師確診，有10至15%上升。

在新變種病毒株方面，目前涉及新變種病毒個案的輸入個案最多為XBB，其次是BQ.1.1。而本地個案最多為BQ.1.1，其次XBB。本地新變異病毒株佔所有個案少於2%，最主要仍屬Omicron病毒株的BA.5，佔60%，至於其他BA.2分支則佔36%。

污水監測處於高水平，過去一至二周的人均污水病毒含量介乎150萬至200萬左右，較之前高，但港大的即時病毒有效繁殖率過去一周由12月初的1.37，緩緩下降至1.18。

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歐家榮指出，根據世衞資料，過去幾周全球新冠個案有輕微上升，但似乎沒有出現急升，又預期冬天來到，全球新冠疫情都會活躍。現時全球個案最多仍是屬Omicron病毒株的BA.5，佔73.7%，其次為BA.2。BQ.1亦佔33.9%，XBB佔3.9%。

新增入院個案升至780

醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏表示，過去一周住院數字上升，上周初有3,700多住院病人，至今已超過4,100人入院。每日新增入院個案亦由上周逾720升至近日780左右，其中來自院舍患者的比例增加，有2成住院病人均來自院舍。

目前留醫病人中，260人危殆，需要呼吸機及氧氣佔約580人。而非新冠求診入院人數都有增加，昨日超過5,300人求診，當中約1,000人經急症室收入內科病房，公立醫院內科病床使用率高企，有113%。局方將監密切察情況，應付冬季額外的服務需求，確保有足夠人手、病床及資源照顧病人。