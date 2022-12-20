青年藍圖｜被問涉反修例可否自薦入委員會　麥美娟：面向所有青年

民政及青年事務局今（20日）公布首份《青年發展藍圖》，羅列各政策局逾百項青年發展措施，包括擴大「青年委員自薦計劃」，名額將由目前60多個，增至不少於180個。記者會上，民青局局長麥美娟被問到曾參與反修例事件或有案底青年，能否參與港府青年自薦計劃，她回應指《藍圖》面向香港所有青年，亦強調包容性及公平性，盼所有青年有公平機會參與政府政策或計劃。至於《藍圖》未見著墨如何助社會復和，麥美娟強調當局設多項措施促進溝通，包括將牽頭成立青年網絡凝聚青年。



2019年反修例事件數百青少年被囚，麥美娟在記者會多次被問到《藍圖》無提及如何復和。（資料圖片）

《青年發展藍圖》主要分為《探索篇》、《希望篇》、《自強篇》及《建設》四個篇章，分述各範疇未來願景及工作。

青年參與方面，港府將進一步擴大「青年委員自薦計劃」，另會在18區成立青年社區建設委員會，以及重組地區青年發展及公民教育委員會，供青年自薦參加。當局亦將設立以青年人為本的手機App，發放多元資訊，《藍圖》又提到民青局將打造全新的青年網絡，作為凝聚青年人的長期平台，包括為參加者提供社區參與、義務工作等機會。

2019年反修例事件，數百青少年被囚，麥美娟在記者會多次被問到《藍圖》無提及如何復和、不同政見青年是否遭排除在外，以及曾參與反修例事件或有案底青年能否參與地區性自薦計劃。

冀不同背景、不同族裔青年均有所得著

麥美娟回應時強調，《藍圖》面向香港所有青年，不論甚麼背景例如更新青年或不同族裔青年，盼他們可有所得著。她指，制定《藍圖》時，強調包容性及公平性，盼所有青年有公平機會參與政府政策或計劃。

數據會否參考「連登」意見？ 麥美娟：初期數據主要來自統計處

至於當局擬設立的儀錶板涵蓋數據會否參考「連登」意見？她表示，推行初期相關數據主要來自政府統計處，青年專員會負責統籌數據整合，適時會加入新項目。