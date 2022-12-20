青年發展藍圖｜民青局推出四招　出政策App重新搭通政府與青年

民政及青年事務局今日（20日）公布《青年發展藍圖》，提出多項新政策搭通政府與12至39歲青年參與建設社會，將青年委員自薦計劃適用的諮詢委員會翻兩倍至180個；在18區成立青年社區建設委員會，開放予青年自薦參與；推動各政策局成立非正式定期青年交流平台；設立手機應用程式，向青年發放青年發展資訊。不過在反修例風波「復和」方面，藍圖並無特別着墨。



民青局局長麥美娟表示，自薦計劃可讓青年參與社區建設事務，從而增加歸屬感，當局會因應他們才能審核，她強調所謂必須出身建制團體屬「錯誤理解」。民政及青年事務局副秘書長(青年事務) 表示，即使有案底也可申請。



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報告界定12至39歲為青年，總數有約200萬人。報告指出，政府希望青年着眼自身發展同時也貢獻國家，要強化年輕人主人翁意識，鼓勵他們積極參與公共事務，為香港發展獻策。民青局自7月起連同青年發展委員會參與超過170場諮詢活動，接觸數以千計青年人及持份者，亦收到約190份書面意見。

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報告臚列現時政府160項涉及青年的政策，民青局指出，每年有7萬人次參與。麥美娟表示，未來要普及化、系統化，「唔係各自去燒煙花，燒完就bye bye。」

2019年反修例風波令政府與青年的鴻溝擴大，報告提出要增加機會，容納青年人進入政府諮詢架構。

1.進一步擴大「青年委員自薦計劃」，目標在本屆政府任期內將參與計劃的諮詢委員會數目，由目前60個增至180個，發揮作為人才「孵化器」作用。

2.鼓勵各政策局成立非正式定期青年交流平台，讓不同政策局與業界年輕人直接交流，並物色人選加入正式諮詢架構。

3.在18區成立青年社區建設委員會，讓青年為地區發展及工程項目提供意見，同時將現有地區青年活動委員會重組為地區青年發展及公民教育委員會，均開放委員會供青年自薦參與。

4.政府設立一個以青年人為本的手機應用程式，發放關於各項青年發展項目的多元化資訊，當局將辦聚焦小組，聽取青年人對此應用程式的意見，讓青年人設計一個屬於他們的應用程式。