青年發展藍圖｜重推「港人首置」盤助上車　設青年專員統籌工作

港府今（20日）公布首份《青年發展藍圖》，勾劃政府對青年發展工作的理念、目標和行動。民政及青年事務局局長麥美娟將會下午4時主持記者會，簡述《藍圖》詳情，較觸目包括將再度推出港人首置項目助青年「上車」，另會設立青年專員，統籌及聯繫各界，共同推動青年工作；亦會設立以青年人為本的手機App，及由民青局牽頭打造全新的青年網絡。



港府今（20日）公布首份《青年發展藍圖》，勾劃政府對青年發展工作的理念、目標和行動。 (陳葆琳攝)

四個篇章包括推動國民及國安教育 強化青年人民族自豪感

《青年發展藍圖》主要分為《探索篇》、《希望篇》、《自強篇》及《建設》四個篇章，分述各範疇未來願景及工作，包括會致力推動國民及國家安全教育，強化青年人民族自豪感，亦會加強法治意識，弘揚《憲法》及《基本法》精神，另會加強及優化職業專才教育，亦會推動境外交流實習等。

促進青年發展方面，當局表明將協助青年融入國家發展大局，增加「八大中心」相關領域實習、就業和創業機會，包括國際航空樞紐、國際金融中心等，另會鼓勵創新創業。

當局擬重推港人「首置盤」助上車，其中市建局的「煥然懿居」屬本港第一個「首置盤」。（資料圖片）

下個財政年度賣地計劃再度推出「港人首置」項目

備受關注的青年住屋及置業議題上，當局則強調，港府將繼續覓地建屋，滿足不同人士包括青年人住屋需要，《藍圖》表明當局將在2023/24財政年度的賣地計劃再度推出「港人首置」項目，助更多青年置業。《藍圖》指，過去申購「首置」單位逾8成半是40歲或以下青年。

翻查資料顯示，港人首次置業計劃由上屆政府於2017年提出，並於2020年施政報告實行，目標對象是未曾擁有物業的香港市民，其中「煥然懿居」是本港首個「首置盤」。

推動青年宿舍計劃 目標5年內提供額外3000個宿位

此外，當局亦會同步推動青年宿舍計劃，盼覓得更多青年宿舍單位，亦資助NGO租用合適酒店及旅館，以轉作青年宿舍用途，目標5年內提供寫額外3000個宿位。

▼政府計劃擴大「青年宿舍計劃」 目標在五年內提供額外約3000個宿位▼



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擴大「青年委員自薦計劃」

青年參與方面，港府將擴大進一步擴大「青年委員自薦計劃」，另會開放18區青年社區建設委員會、地區青年發展及公民教育委員會，供青年自薦參加。當局亦將設立以青年人為本的手機App，發放多元資訊，《藍圖》又提到，民青局將打造全新的青年網絡，「作為凝聚青年人的長期平台」，包括為參加者提供社區參與、義務工作等機會，青年網絡亦可作為發放政府資料平台，「加深青年人對政府政策了解。」

執行機制方面，當局會設立青年專員東負責統籌及聯繫各界，共同推動青年工作，另會強化青年發展委員會的統籌角色，亦會持續聆聽各界意見，適時檢視及增潤《青年發展藍圖》內容。

政府將推出青年參與倡議計劃，以吸納更多青年參與公共事務，加強與政府互動互信，措施包括進一步擴大青年委員自薦計劃，目標在本屆政府任期內將參與計劃的諮詢委員會數目由現時60多個增至不少於180個，發揮人才孵化器的作用。

大灣區青年就業計劃亦會恒常化，以推動企業聘請和派駐香港的大學畢業生到大灣區工作。政府並繼續透過青年發展基金兩個資助計劃，為香港青年提供大灣區創業支援和孵化服務，協助他們解決創業初期的資本需要。

政府亦將於明年開始每年舉辦香港青年節，邀請社會各界共同舉行各式各樣活動，凝聚青年並協助發展潛能、增進知識、交流經驗等。

民青局早前向立法會提交文件，透露《青年發展藍圖》將會交代未來五年政府青年工作的路向、行動和工作成效指標（KPI）。政務司司長陳國基上周六（17日）出席公開活動後則預告，政府即將在本月內推出《青年發展藍圖》，形容可「為廣大青年開創一個更廣闊的成長、成才舞台。」

▼政府計劃擴大「青年宿舍計劃」 目標在五年內提供額外約3000個宿位▼

