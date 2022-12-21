民青局預料賣地增設條款要求建青年宿舍　部份單位明年首季可入住

港府昨（20日）公布首份《青年發展藍圖》，勾劃對青年發展工作的理念、目標和行動。民政及青年事務局副局長梁宏正今早（21日）於電台節目表示，青年關注住屋問題，當局擴大青年宿舍計劃，預計明年第一季可入住，其中位於元朗的項目，更相信即將招租。另外，政府之前曾提過，會物色合適的賣地計劃項目，以試驗形式要求發展商預留一定單位用作青年宿舍，梁宏正表示，相信有關計劃會於明年實施。



▼12月20日 民青局公布《青年發展藍圖》▼



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梁宏正今早於港台節目《千禧年代》表示，住屋供應是社會整體的問題，青年亦相當關注。藍圖推出「港人首次置業」項目，梁宏正指，計劃的八成申請者，均為40歲以下的青年，本身計劃有一定吸引力，相信推出後會受歡迎。問到計劃會否加設青年專用名額，他表示，會按過往安排推出，住屋是整體社會問題。

民政及青年事務局副局長梁宏正。（資料圖片／張浩維攝）

藍圖亦提到擴大青年宿舍計劃。梁宏正表示，目前已有非政府組織，以及土地持有人稱有興趣參與計劃，預計明年第一季會有部份可以入住。他又指，現時位於元朗的有青年宿舍計劃進度順利，預計即將招租，甚至明年初可入住。他續指，已承諾的青年宿舍項目，預料會於2025年或之前陸續完全。

明年試行賣地條款加入興建青年宿舍

政府之前提過，會物色合適的賣地計劃項目，以試驗形式要求發展商預留一定單位用作青年宿舍。梁宏正表示，相信有關計劃會於明年實施，賣地時加入有關條款。

▼政府計劃擴大「青年宿舍計劃」 目標在五年內提供額外約3000個宿位▼



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藍圖又提到，進一步擴大「青年委員自薦計劃」，目標在本屆政府任期內將參與計劃的諮詢委員會數目，由目前60個增至180個。梁宏正表示，計劃深受歡迎，申請者為名額的數以倍計。問到會否吸納不同政見、背景的青年加入，他強調計劃「面向所有年輕人」，其中一個重點是包容性及公平性，會視乎客觀條件。

青協：需制定針對性措施

香港青年協會督導主任張淑鳳在同一節目中表示，藍圖訂下發展方向，可帶來機遇，但不同青年有不同需要，如何制定針對性措施是一大重點，例如協助有特殊學習需要、小數族裔、基層青年等。她又指，經歷2019年反修例事件、持續約三年的疫情，以及制度上的大轉變後，部份青年確有失去信心，需令他們感到有希望。

▼12月20日 民青局公布《青年發展藍圖》▼



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張淑鳳又指，住屋、就業等都是青年首要問題，房屋需求殷切，認為藍圖一定程度上可回應訴求，但仍然需要更多青年可負擔的房屋。她又指，青年宿舍除了解決住屋問題，更有助建立社群，連繫社區。

至於吸納青年意見，張淑鳳表示，不同團體都有收集有關數據，例如青年關注可持續發展等議題，但未見藍圖著墨。她又稱，青年著重社交媒體發表意見，認為政府可多加留意。另外，她提到青年委員自薦計劃有一定成效，但部份青年本身要上班，而委員會會議時間安排於日間，政府及企業要研究如何令青年可以投入。