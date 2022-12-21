通關｜迪士尼12.17接待疫下首個旅行團　CEO︰對旅客重臨感到鼓舞

本港新冠疫情連續多日破萬宗，政府周四將放寬多項社交距離措施。香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭今日（21日）表示，除了內地旅客外，已陸續迎接來自包括澳洲、菲律賓、新加坡等地的旅客，其中上周六（17日）更為疫情後首次迎接旅行團，來自泰國的團友均感到滿意。此外，東南亞旅遊業界代表團上周五（16日）更到訪訪樂園觀眾全新夜晚煙花匯演。



已接待澳洲、菲律賓、新加坡等地旅客

莫偉庭表示，香港迪士尼歡迎任何防疫措施放寬，認為進一步放寬有助吸引更多旅客到訪。他指除了內地訪客外，香港迪士尼已經陸續迎接來自世界各地的旅客，包括澳洲、菲律賓、新加坡等，並為近日見到愈來愈多海外旅客重臨，感到鼓舞。

例如香港迪士尼在12月17及18日，便迎接疫情以來首個旅行團，來自泰國的團友完成行程後均感到滿意。

東南亞業界代表12.16到訪迪士尼看煙花匯演

莫偉庭亦指，有近60名來自東南亞的業界代表，在12月16日到訪香港迪士尼。他稱代表團中不少賓客，願意留至晚上觀賞全新的夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅」。當中，印尼代表則希望預留更多時間購物；馬來西亞代表認為香港迪士尼最接近當地，都非常期待到訪；新加坡代表對華麗變身的新城堡表示興奮；至於泰國代表讚揚樂園氣氛良好。

位於香港國際機場一號客運大樓離境大堂的香港迪士尼樂園奇妙店，已於11月重開。

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