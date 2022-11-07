黃碼旅客團進團出｜海洋公園、迪士尼表歡迎　業界憂導遊人手不足

政府今日（7日）公布再放寬入境限制，入境旅行團旅客在「0+3」檢疫制下持「黃碼」期間，可以「團進團出」形式進入主題公園、博物館以及寺廟指定旅遊景點，以及到指定餐飲處所的分隔區域用膳。



香港導遊總工會擔憂從業員已適應其他行業，不願冒險重返，避免疫情再爆發的風險。旅遊促進會總幹事崔定邦則認為，新安排初時僅吸引少量東南亞遊客，對旅遊及酒店業界幫助有限，認為人手足以應付，



旅發局則表示，上月已聯繫逾200個本地及海外業界，進行逾400場會面，商討合作機會。海洋公園及迪士尼樂園則表示歡迎新措施，期待更多旅客到訪。



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導遊工會：內地團佔逾八成 放寬對業界幫助有限

香港導遊總工會理事長黃嘉毅則表示，新措施為好消息，但他擔憂疫情近3年以來，從業員已適應其他行業，即使政府放寬措施，亦擔憂爆發新一波疫情打回原形，「做咗保安穩定落嚟，如果又第幾波第幾波停咗，返去未必有保安做。」

至於語言能力及技能方面，他認為導遊就如駕車，練習數分鐘便可重新熟習，即使轉行多年亦非大問題。此外，他指疫情前內地團佔逾八成，導遊均針對內地市場，認為中港兩地未恢復開關，對業界幫助有限。「點都好啦，有好過冇。」

業界讚政府過去「綠色遊」、「古蹟遊」等保留核心員工

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，旅遊業並非酒樓及美容院等處所，並非措施放寬便可立即重開，根據外國經驗，復常後亦難以即時接待大規模旅行團，需逐步恢復業務。但他讚揚政府迅速回應訴求，認為新措施為一個好開始，「總算可以向前行一步。」

他指，過去政府推出的「綠色生活本地遊」、「文化古蹟本地遊」等鼓勵計劃，以及旅發局的「賞你遊香港」，均為旅行社及巴士公司提供工作，協助保留核心員工。面對日韓等地競爭，他估計最快11月底才陸續有入境團到港，以東南亞短線團為主，估計業界人手足以應付。

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崔定邦︰卓永興已告知「不走回頭路」

崔定邦早前為檢疫酒店營運總監，認為對酒店業界幫助有限，「假設每日有200至300個旅客到香港已經好震奮，但對本地幫助幾大呢？一架巴士都載百幾人，一列機鐵都坐唔滿。」 但他重申，雖然幫助有限，但不失為復蘇的起點。

他表示，今早曾與政務司副司長卓永興會面，獲告知政府放寬措施只會向前走，不走回頭路，因此認為業界不必擔心措施突然收緊。

對於康泰旅行社上月底捱不住清盤，他說「唔發生都發生咗」，又指本港須考慮與內地通關，故理解政府的困難。

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旅發局上月與本港及海外業界會面逾400場

旅發局主席彭耀佳則表示歡迎新措施，認為可標誌香港邁向復常，為全球旅客及旅遊合作夥伴帶來正面信息，料有助逐步吸引休閒旅客重臨香港，尤其是短途市場的旅客。旅發局會繼續與政府、旅遊及相關行業攜手合作，展現香港多元精彩的魅力。

旅發局亦指，一直透過不同形式，與環球業界保持緊密的聯繫，其中上月便聯繫逾200個本地及海外業界，包括旅行社、酒店及景點等，進行逾400場會面，商討合作機會，為重新吸引旅客做好準備。

至於同樣受益的主題樂園方面，海洋公園表示歡迎任何刺激旅遊業的措施，會繼續與政府及業界保持緊密合作，並與海外及內地企業夥伴溝通，加強宣傳，為全面通關做好準備。香港迪士尼亦區表示歡迎，期待迎接更多賓客到訪。