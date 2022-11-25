迪士尼光影之旅因煙火貨源短缺　12月中前取消五晚煙花演出

香港迪士尼樂園今年6月中煙花回歸園區夜空，再度因為貨源供應短缺而取消煙花效果。據迪士尼樂園網頁顯示，因應「貨源供應情況」，園區晚上舉行的「迪士尼星夢光影之旅」下周起至12月中，將有五晚的演出不提供煙火及煙花效果，如遊客的預約遇上相關日子將可改期。



▼6月14日 迪士尼星夢光影之旅進行傳媒搶先場▼



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香港迪士尼樂園網頁顯示，「迪士尼星夢光影之旅」演出調整的公告，表示因應貨源供應情況，11月28日、 12月5、7、12及14日的「迪士尼星夢光影之旅」將不提供煙火及煙花效果。至於夜間城堡匯演於指定日子上演，演出時間請參閱樂園時間表。

▼9月9日 LinaBell登陸香港迪士尼樂園▼



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受疫情影響多次關閉的香港迪士尼樂園，城堡煙花匯演闊別四年，6月18日回歸園區夜空，「迪士尼星夢光影之旅」的匯演，由迪士尼人物故事交織而成 ，揉合燈光、煙花等效果，長達20分鐘，成為遊客心中的壓軸節目。

11月上旬已取消兩次煙花表演

但9月初中秋之夜的煙花表演卻因術問題，演出不足一分鐘便叫停，期後又因貨源供應情況在11月7及14日，兩度暫停煙火及煙花效果的演出。

翻查資料，香港迪士尼樂園自2018年元旦晚上，在昔日「睡公主城堡」進行最後一次煙花匯演後，6月中回歸煙花匯演，是已相隔逾四年。

▼迪士尼樂園城堡煙花匯演六月中再度上演▼

