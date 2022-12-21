機管局接待泰國BTS集團　介紹新中央控制中心及機場城市發展項目

香港機場管理局今天（21日）接待泰國運輸企業BTS集團代表團，參觀香港國際機場多項主要設施，包括新的機場中央控制中心、全面翻新的一號客運大樓，以及亞洲國際博覽館，並聽取有關機場城市發展的介紹。



機管局表示，BTS集團較早前贏得投標，將發展位於曼谷附近的烏達堡國際機場及東部機場城市項目。機管局主席蘇澤光、行政總裁林天福與機管局高級管理人員，接待由BTS集團主席黃創山及行政總裁黃瑞耀‎帶領的代表團。蘇澤光於11月參與香港商貿代表團到訪泰國，期間與BTS集團會面，並邀請BTS集團到訪香港國際機場。

機管局向BTS集團介紹第三跑道系統已按時及按預算完成，並於今年啟用。整個項目以於2024年完成為目標，而其他機場城市項目亦正全速進行。訪問香港國際機場期間，雙方亦討論了未來的合作機會。

蘇澤光表示，香港國際機場一直透過互相交流及提供諮詢服務，與其他機場分享專長及經驗，包括內地珠海、杭州及上海機場的管理。他指憑藉在機場設計、建造及管理，以及商業發展方面的專長及經驗，將可為泰國及其他一帶一路國家提供協助。

香港與泰國在基建項目上有多方面合作。蘇澤光於擔任地鐵公司主席期間，地鐵公司曾就 BTS集團發展架空單軌公共運輸系統的項目提供顧問服務。