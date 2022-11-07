機師夢新選擇　機管局國際航空學院推3飛行員課程   最快明年成事

全球逐漸走出新冠肺炎陰霾，航空業渴求人才，甚至全球都出現「機師荒」。由機場管理局成立的香港國際航空學院，計劃推出三個飛行員培訓課程，其中兩個課程的學員，可考獲商用飛行執照，即有資格成為民航機師。



學院院長李天柱表示，課程會到外國學習飛行，內容與其他見習機師培訓計劃（即cadet）相若，不過毋須局限於某一間航空公司工作。他續指，課程詳情有待公布，但會協助畢業生在本地航空公司工作，期望最快明年可開辦其中一個課程。



院長李天柱：未來20年需60.2萬位飛行員

香港國際航空學院於2016年由機管局成立，去年9月遷到位於機場一號客運大樓旁的機場員工綜合大樓，佔地5,500平方米。院長李天柱表示，學院至今已為逾20萬人次學員提供培訓。

李天柱引述波音飛機公司指，2022年至2041年之間，全球航空業需要60.2萬位飛行員，以及61萬位飛機維修技術人員。他續指，學院本身提供不同課程，包括向見習空管主任，提供基本空管培訓；未來亦會再開辦新課程，包括三個飛行員培訓計劃。

飛行員培訓課程屬自費 畢業毋須強制為航空公司工作

李天柱透露，三個課程分別為適合大專或大學畢業生的綜合飛行員計劃；適合高中生修讀的航空運輸理學士；以及適合學士畢業生修讀的航空運輸理學碩士。其中後兩者包括商業飛行員培訓，即有望成為民航機師。

問到與現有航空公司的見習機師計劃有何分別，李天柱表示，兩者的內容分別不大，同樣需於海外接受飛行訓練，但最大分別是，擬推空的課程是自費考取商用飛機牌照，而航空公司的見習計劃，則是公司出資，然後須在該公司工作。

學院的航空交通管制培訓中心，供學員實習航空交通管制塔、空管中心的操作。（夏家朗攝）

協助畢業生就業 詳情有待公布

李天柱表示，現時香港並無同類課程，部份有興趣成為飛機師的青年，自費到海外考取商用飛機牌照，但之後未必獲香港的航空公司聘用。他續指，新課程除了讓青年考獲牌照，亦會協助安排就業，但始終較為複雜，需與海外聯繫，有關詳情有待公布。至於不涉及商用飛機牌照的綜合飛行員計劃，期望可於明年成事。

學院的數碼培訓中心，設有模擬於駕駛汽車的虛擬實境裝置，以學習在機場駕駛時需要了解的事項。（夏家朗攝）

與內地機場互派青年到機場實習

另外，《施政報告》提出「大灣區青年航空業實習計劃」，李天柱表示，學院會於2023年上半年，開始與內地機場，互派青年到兩地機場實習，首年提供約300個名額。他指，現時與珠海機場合作。

不過近年不時有航空業人士反映薪酬問題，引致人才流失，李天柱同意競爭大，高薪有助挽留人手，但學院無法處理有關問題。他又稱，未來年輕人口或減少，希望可吸引更多人入行。