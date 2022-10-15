機管局招聘會｜地勤疫下被迫轉行　喜見復蘇曙光：盼重返心儀行業

隨著多國通關及香港實施「0+3」，冷清近三年的機場終重現生氣。機場管理局今日起（15日）及明日（16日）在荃灣舉行招聘會，共18間航空界公司參加，提供約1,200個職位。



有前地勤員工今午到場應徵，他指因疫情無工開，被迫離開心儀工作轉做文員：「當時都幾唔開心。」有見近日迎來航空及旅遊業復蘇的曙光，故到場應徵，希望找到同類地勤工作：「任何公司只要係地勤都會考慮！」



機管局機場運行副總監姚兆聰表示，疫情前機場約需7萬人手，長遠會增加人手，又指現時人手足夠處理目前的航班需求。他認為，本港航空業前景樂觀：「本港航空樞紐地位唔會因疫情有所改變。」



▼10月15日 機場管理局招聘會▼



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招聘會位於荃新天地商場的中庭位置，現場設有兩個面試室供機構使用，若應徵人士合適，可即場面試。記者現場所見，今日下午人流不算多，有少數市民了解觀望，並填寫資料等。

兩年多前因疫情無工開 男地勤無奈轉行當文職

有因疫情無奈轉行的前地勤人員希望重返崗位而場應徵。劉先生表示，自己曾有一年半地勤經驗，但兩年多前因疫情而無工開，無奈離開轉行做文職：「都因疫情關係，旅客航班減少是意料之中。」

讀航空相關課程愛訪不同國家 前男地勤：想喺呢行發展

他表示，因喜歡到不同國家旅行，又對地勤等服務性行業有興趣，故讀書時亦讀了與旅遊及航空有關的課程，更希望機場行業發展。他憶述當時離開時的感受稱：「當時都幾唔開心，始終都想在呢行發展，希望疫情快啲過去，旅遊業快啲復蘇」，目標希望重操故業。

剛畢業幾個月的黃小姐正在求職，她稱聽到有招聘會就到場了解，感覺地勤工作不錯，亦與顧客服務有關。她稱剛畢業未有太多資源幫助她求職，對薪金目標不高，希望1.5萬至1.6萬元左右，又指「航空業啱啱開返，覺得請人機會大少少，所以都博下彩。」

應徵者稱放寬防疫是大喜訊 看好航空業前景

本身是文員的謝小姐則稱自兩年前起，對機場工作有興趣，本身亦希望讀與機場相關課程，認為放寬防疫措施是好大喜訊。她稱留意到現場有課程可讀一年，包括一個月課堂及12個月實習，認為十分吸引，並指航空業很有前景，故想入行。

機管局機場運行副總監姚兆聰：香港航空樞紐地位不會改變

機管局機場運行副總監姚兆聰表示，今日提供約1,200個職員，其中成職位與航空業有關，包括飛機膳食、倉務、貨運處理等，另外約3成涉及機場工程，當中約300多職位為4間三跑承辦商。

姚表示，自「0+3」實施後機場人流大幅增加，前幾日出境人數超過一萬。他稱疫情有人手流失，過往每日處理1200班航班，約20萬旅客，機場人手需要約7萬人。他稱留意到歐洲部分機場一度出現混亂，會留意香港機場情況，會有序地恢復，長遠亦會增加人手，民航處及航空公司商討聖誕期間航班安排，確保有足夠人員應付。

至於維珍航空等外航公司撤出香港，他稱英航等公司已提早今年12月恢復來往香港的航班，相信航空公司會按需求及利益而作決定，並重申看好本港航空業前景，「本港航空樞紐地位唔會因疫情有所改變。」

主要提及地勤服務的怡中航空服務，其人力資源董事陳樂敏稱已短期增100個崗位，疫情前流失約幾百職員，曾承諾離職人員當旅遊業復甦後會復聘，現已按其原本薪工聘回約10名職員。她承認招聘速度較預期中慢，但相信人手仍然足夠，又強調現時「是危亦是機」，因人少時內部晉升很快。

國泰航空屬下的香港機場地勤服務有限公司，其常務總裁羅卓明則稱疫情流失約一半人手，隨市場需求增加想增聘200人，服務客戶、停機坪、行李及貨運等不同崗位。

▼10月11日 日本自由行重開首日 香港機場氣氛熱鬧▼

