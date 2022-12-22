旅發局12.23起西九設奇趣聖誕村　韓星Rain揭幕　可攜寵物齊倒數

聖誕節將至，旅遊發展局明起（23日）一連五日至12月27日，將在毗連維港海濱的西九文化區藝術公園草坪另一邊增設「奇趣聖誕村」，8個不同主題的聖誕小屋溫馨留影，歡迎市民攜寵物入場。旅發局今年特別邀請韓國巨星 Rain 來港為「奇趣聖誕村」揭幕及歡度聖誕。



+ 16

旅發局表示，「奇趣聖誕村」設有8間聖誕小屋各有特色，包括佈滿亮麗閃爍藝術裝置的「閃爍世界」、色彩繽紛的「聖誕童趣屋」、能影出充驚喜鏡像效果的「鏡像世界」，以及聖誕老人隨時現身的「聖誕老人小屋」等 ，配合聖誕彩燈點綴，讓大家猶如走入聖誕童話，感受獨特冬日體驗。

旅發局指，部份聖誕小屋將設有慈善攤位，參與團體包括保護動物慈善協會、基督教勵行會、綠色酒店及餐飲聯盟（GREEN Hospitality）、賽馬會喜伴同行計劃，聖誕期間將開設多個聖誕主題的手工藝工作坊，與參與市民一同製作獨一無二的聖誕手作小禮物，趁佳節向摰愛親朋表心意。市民更有機會與保護動物慈善協會可愛狗狗見面，感受不同的佳節歡樂。

Rain周五（23日）將現身於西九文化區舉行的「香港繽紛冬日巡禮」。（IG圖片）

「奇趣聖誕村」亦邀請了不同表演團體到場分享聖誕祝福，即場呈獻無伴奏合唱、芭蕾舞和管樂團等各式表演。

活動詳情：



奇趣聖誕村

地點：西九文化區藝術公園海濱草坪

日期：2022年12月23日至12月27日

時間：2022年12月23、26及27日：上午11時至晚上11時

2022年12月24至25日(平安夜及聖誕節將延長開放時間)：上午11時至凌晨1時



註：最後入場時間為場地關閉前30分鐘

注意：所有參觀人士須符合「疫苗通行證」的相關要求，持有「紅碼」的參觀人士不得進入 、須遵守政府最新防疫措施

