港鐵平安夜除夕夜恢復通宵行駛　3年來首次　冬至下午起加強服務

臨近冬至、聖誕及新年佳節，港鐵今日（19日）宣布最新的列車服務安排。連續兩年平安夜及除夕夜不設通宵服務後，今年將恢復服務，包括所有本地鐵路綫（不包括機場快綫及迪士尼綫），以及輕鐵7條路綫，以便市民外出歡度佳節，將更特別為列車及車站披上聖誕裝飾。



港鐵又表示，本周四（22日）冬至當日下午亦會加強班次。港鐵提醒提醒，節興期間市民切勿攜帶LED氣球進入港鐵，否則將被禁止進入港鐵範圍。



本地綫平安夜及除夕夜晚上8時起加強服務

港鐵公布，隨著政府進一步放寛防疫措施，港鐵所有本地鐵路綫（不包括機場快綫及迪士尼綫），以及輕鐵7條路綫，包括505、507、610、614P、615P、706、75，將於平安夜及除夕夜通宵行駛。

其中港島綫、荃灣綫、觀塘綫及東鐵綫，更將於平安夜及除夕夜晚上8時開始加強服務，港鐵巴士506、K51及K54，則會延長服務時間。

港鐵在2020及2021年的平安夜及除夕夜，均因疫情而無提供通宵服務；對上一次則是2019年平安夜及除夕夜。

冬至下午開始加強服務 荃灣綫2分鐘一班

除了平安夜及除夕外，港鐵所有本地鐵路綫（不包括機場快綫及迪士尼綫），亦將於本周四（22日），即冬至當日下午開始加強服務。屆時下午3時至5時，荃灣綫最快2分鐘一班、港島綫則為2.1分鐘一班、觀塘綫調景嶺至何文田段為2.3分鐘一班。

聖誕新年期間小童搭機場快綫享免費

此外，離港外遊的乘客可在聖誕新年推廣期間，享受機場快綫八達通乘車優惠，小童免車費，65歲或以上的長者則可半價乘搭機場快綫。

東鐵綫列車披聖誕裝飾成打卡點

港鐵又指，為增添節日氣氛，將悉心為「東鐵綫 • Fun紛藝術」列車佈置，提供聖誕打卡熱點；亦安排吉祥物「鐵仔」及其拍檔「機鐵仔」，於節日期間不定時現身於不同車站。同時一列以「機鐵仔」為主題的機場快綫列車，亦在12月中開始行駛。

港鐵強調，會繼續密切留意營運情況，因應實際需要適時調節列車服務。港鐵並提醒乘客，由於金屬或可浮起的LED氣球具潛在危險，或會影響鐵路運作及乘客的安全，呼籲市民切勿攜帶此賣氣球進入港鐵範圍。