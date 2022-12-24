青年發展藍圖｜顏汶羽：缺置業階梯　倡青年宿舍歸房屋局管理

民政及青年事務局本周二（20日）公布《青年發展藍圖》，立法會議員顏汶羽對當卲將設立「青年專員」喜出望外，同時亦針對藍圖提出多項建議，指出目前青年人缺乏完善的置業階梯，政府應將青年宿舍撥入房屋局作規管。他亦建議取消申請青年宿舍者需放棄輪候公屋規定。



▼12月20日 民青局公布《青年發展藍圖》▼



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促設「青年影響評估機制」評估政策影響

立法會議員顏汶羽指出，推動青年政策的一大重點是「要令政府每一個局，每一個部門都考慮到青年的需要」。他提及多年來一直期望制訂「青年影響評估機制」，「每當政府部門推行任何一個政策時，應要有一套評估機制，評估會為青年帶來正面或負面影響。」

他再補充，在得出評估結果後，應交由青年發展委員會驗證機制的成效，他認為這樣才能確保政府在推行政策時有真正考慮到青年需要。

此外，顏汶羽再次對擬設「青年專員」喜出望外，他認為推行青年政策應是跨國、跨部門作出商討，期望青年專員能發揮職能在不同政府部門中擔任協調角色，推動青年事務發展。

目前青年人缺乏完善的置業階梯，他建議將青年宿舍撥入房屋局規管，同時應取消申請青年宿舍者放棄輪候公屋的規定，「若青年真的在十年期間都未能申請到青年宿舍或沒有足夠經濟能力置業時，也可輪候到公屋單位。」

建議手機應用程式內設立討論區 加強雙向溝通

民青局擬設計手機應用程式，向青年傳達政府公布及服務，他倡設一站式服務，如設立討論區，讓特區政府與青年能適時進行雙向溝通，能透過應用程式報名民青局所舉辦的活動，鼓勵青年參與公共事務。

問到增設政府討論區，可能會令本身抗拒政府的青年擔心「以言入罪」， 顏議員直言並不擔心，「違法就是違法，每一個人都要為自己的言行負責。」他強調若真的有違法的情況出現，必定要依法辦理。

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指「更新計劃」已足夠支援反修例被捕青年

而問到有否專門針對在反修例事件中被捕的青年支援計劃，協助他們重投社會，顏表示最好的方法是「不要負面標籖化他們」，應一視同仁，無需要特別推出政策針對他們。他認為懲教署的個人化「更新計劃」已提供到足夠支援，「不需要動用政府部門推行特別措施，對他們反而會帶來負面影響。」