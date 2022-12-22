聖誕好去處｜城市運動博覽亞博首辦　黃金寶夥前佩劍一哥現場坐鎮

天氣寒冷，不想在外運動？首屆「城市運動博覽」將於聖誕一連三日紅假（25至27日）於亞洲國際博覽館舉行，場內設有超過15項新興運動及全新的電子運動供入場使士試玩。

博覽會將有三大焦點競技賽事，包括：一代車神黃金寶舉辦新式的「Jetblack電競單車錦標賽」、前佩劍一哥林衍聰的「香港劍擊節 - 年度終極錦標賽」，以及來自世界各地選手參加的「香港功能體適能錦標賽 - 城市戰」，選出香港「體能王」，有機會代表香港出戰2024年體適能的亞洲杯及世界杯。



黃金寶牽頭舉辦首屆Jetblack電競單車錦標賽。(Sportsoho運動版圖提供圖片)

黃金寶重新定義新世代單車體驗

由Sportsoho運動版圖主辦的首屆「城市運動博覽」將於本月25至27日於亞博（五號展館）舉行，據了解搞手就是黃金寶和林衍聰，兩人在博覽會期間將會現身與市民見面。其中由黃金寶牽頭的「Jetblack電競單車錦標賽」，雲集多名來自精英公開組、工商挑戰組、學生組以及香港單車隊的健兒。黃金寶將把多年的實體賽經驗灌注於虛擬世界，重新定義新世代單車體驗。

林衍聰辦劍擊節韓國選手應戰

林衍聰率領的「香港劍擊節 - 年度終極錦標賽」，除本地劍手外，錦標賽更邀得來自韓國釜山東義大學嘅選手來港參賽，爭奪2022年香港最後一個劍擊殊榮，個人賽以外更有本地少見的團體戰。

「香港功能體適能錦標賽 - 城市戰」會有壺鈴抓舉等運動。(Sportsoho運動版圖提供圖片)

同場舉辦體適能錦標賽

隨著國際功能體適能聯會（iF3）正向奧運會邁進，香港肌力及運動表現協會將會舉行四場體適能活動及香港功能體適能冠軍賽，透過比賽及活動選出選手代表香港參與於2024年舉行的亞洲杯及世界杯。首站「香港功能體適能錦標賽 - 城市戰」就是在城市運動博覽舉辦。賽事會分精英賽及運動狂熱組，參加者在各回合中，須於不同限時內完成不同動作如硬拉（Deadlift）、波比跳過箱、壺鈴抓舉、引體上升等等，屆時將選出「體能王」成為港隊代表。

入場人士除了可以近距離觀賞以上賽事、感受現場熾熱氣氛外，三個賽事均設有公眾體驗區，入場人士可一次過體驗成為劍手、單車手及體能好手的滋味。

入場人士可與體感機械人對戰

城市運動博覽除設有「新興運動嘉年華」，讓大眾體驗包括軟式曲棍球、藤球、芬蘭木柱、國皇棋、躲避盤、閃避球等多款新興運動，亦有滑板體驗區，讓大家體驗這項香港重點推廣的城市運動，無論大人或小朋友，專業教練都會指導。

除了不同運動項目外，城市運動博覽更引入體感機械人，入場人士可手舞足蹈以控制體感機械人的動作，更可二人對戰。

博覽會有體感機械人試玩。(Sportsoho運動版圖提供圖片)

博覽還有電子閃避球試玩，這項運動近年走入校園，不但講求個人技巧，同時重視團體合作，隊友間的溝通及配合，有助培養學生體育精神。有別於傳統閃避球，電子閃避球對運動能力要求相對較低，熱愛嘗試新事物的運動愛好者必試。

博覽會有電子閃避球試玩。(Sportsoho運動版圖提供圖片)

大會將為入場人士提供免費來回穿梭巴士，分別於九龍塘、荃灣、屯門及東涌設有上車點，班次每20分鐘一班。城市運動博覽活動資訊：

日期：25/12/2022（星期日）- 27/12/2022（星期二）

開放時間：12月25日（星期日） 10:00 – 19:00

12月26日（星期一） 10:00 – 19:00

12月27日（星期二） 10:00 – 18:00

地點：亞洲國際博覽館（五號展館）

入場費：$20

交通安排：免費來回穿梭巴士，每20分鐘1班

1. 九龍塘 九龍塘港鐵站（多福道D1出口）

2. 荃灣 荃灣西樓角路（綠楊坊行人天橋底）

3. 屯門 屯門V City過境巴士總站 （穿梭巴士站位置）

4. 東涌（X1巴士線）東薈城巴士站

登記入場門票： https://bit.ly/3WfklSR

大會網站：https://citygamesexpo.sportsoho.com

