澳門入境︱官方指6分1人口染疫　議員指醫療面臨崩潰斥通關時機差

澳門今日（23日）起「開關」，不過當地近日疫情嚴重，社會文化司司長歐陽瑜今日表示，估計澳門現時大約有六分一人口已受感染，另外有四分一（25%）衞生局醫療人員已經感染。以澳門65萬人口計算，即約11萬人已中招。



澳門立法會議員林宇滔則預料三分一家庭家中都已出現確診者，並有機會繼續傳染至其他家庭成員，而社區門診、急症室更面臨超負荷，醫療體系正面臨崩潰，有急症室有約一半醫護因染疫而未能工作。認為澳門選擇在這個時間通關時機非常差指對近一兩星期政府應對疫情的方式大失所望，「澳門都未搞得掂就開關。」



澳門疫情進一步升溫，社會文化司司長歐陽瑜今日表示，估計澳門現時大約有六分一受感染，另外有四分一（25%）衞生局醫療人員已經感染。應變協調中心表示，昨日（22日）新增32名新冠病毒確診患者入住衛生局的隔離治療設施，1名84歲新冠病毒女感染者離世，她有基礎疾病，已接種1劑新冠疫苗。

議員：社區門診大排長龍 私家醫院要排隊近16小時

澳門立法會議員林宇滔認為，澳門的確診人數比六分一人口高，預料三分一家庭家中都已出現確診者，並有可能繼續傳染至其他家庭成員。

醫療體系方面，林宇滔指澳門的社區門診、急症室正面臨超負荷，醫療體系正面臨崩潰，社區門診方面更每日都大排長龍，輕症患者亦不一定可以取得藥物，「要講到有氣促先排到。」澳門不少人到藥房搶購藥物，藥房亦出現缺貨問題，特別是止痛退燒藥物更為嚴重，「藥房買藥都買唔到。」

另外急症室人手亦十分緊張，林宇滔引用澳門一間醫院醫護所發的公開信，指該急症室有約一半醫護因染疫而未能工作；即使私家醫院都大排長龍，更要排上近16小時。

10萬外僱人口未能到澳門工作 不少商舖停業

至於澳門市面，亦深受疫情影響，林宇滔表示澳門有10萬勞工是外僱人口，疫情下他們未能到澳門工作，不論食肆、銀行，以至各行各業都面臨人手不足的問題，不少商舖都因而未能營業。

面對嚴峻的疫情，澳門卻選擇在這個時間通關，林宇滔認為時機非常差，「唔應該依個時候做！」。他指澳門局方亦表示疫情仍有一至兩星期才會到達高峰，現在放寬非常不智，應對疫情的方式也令人大失所望，「澳門都未搞得掂就開關」，他認為各項措施放寬應有緩衝，但澳門政府在短時間多次改變政策，變相令疫情的傳播亦加快。

林宇滔又表示，對澳門當局的抗疫政策感到非常失望，特別是在本月15日後不再公布輕症或無症狀患者的人數，只公布有明顯病徵及入院的個案，認為太多重要資訊未有對外公布，令市民錯判疫情，甚至出現搶藥等恐慌情況。他認為當局要集中做好醫療，而非着力於通關，「如果疫情平穩，大家都好歡迎通關。」